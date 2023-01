Exigen desaforar a diputado por lío de un rancho en Tizimín

TIZIMÍN.— La polémica disputa del rancho “El Roble” llegó ayer al Congreso del Estado, luego que el equipo de defensa de los propietarios, Humberto Almeida Márquez y Edgardo Carrillo Arce, presentaron una queja formal contra el diputado panista Esteban Abraham Macari.

En el oficio se piden medidas pertinentes ante la comisión correspondiente con el fin que se investigue al legislador del Distrito X.

Los abogados también se presentaron en la Fiscalía General del Estado en Tizimín con un oficio en el que solicitan la copia de la carpeta de investigación, pues hasta ayer se desconocía cuáles fueron las causas de la detención de Andrés Flores Velázquez, encargado del rancho, y tres empleados más, que consideran arbitraria.

Según los apoderados legales, los agentes de la Fiscalía, en lugar de responder por escrito como se les estaba solicitando, les dijeron que esperen hasta ser atendidos, por lo que optaron por retirarse esperando pronto la contestación.

El abogado Eulalio Cáceres señala que la preocupación hoy día es que los ganados y caballos que permanecen dentro del rancho estén desatendidos.

Humberto Almeida dijo que esto no se va a quedar solo así pues llegará a los Tribunales Federales por qué ahí están encaminados, “estoy seguro que la federación me va a apoyar”.

“¿Cómo es posible que hayan usado el aparato del gobierno estatal para robarme y despojarme de mis tierras? Creyeron que me iban hacer lo mismo que a la pobre gente de acá, que no sabe cómo defenderse, pensaron que me podían engañar”, expresó.