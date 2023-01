Llegan dos cruceros a Progreso

PROGRESO.— Buena jornada turística se vivió ayer jueves con el primer doble arribo de cruceros, en lo que va de este año, en este puerto.

Procedentes de Quintana Roo, los barcos llegaron, con 8,399 extranjeros, entre pasajeros y tripulantes.

Poco más 1,000 turistas de los barcos invadieron la playa y la zona comercial de esta ciudad. Entraron a los comercios y compraron cacahuates, nuez y otros dulces.

Ayer fue el único día de crucero de esta semana.

A las 7:40 a.m. arribó, procedente de la Costa Maya, el “Radiance of the Seas” con 2,126 pasajeros y 864 tripulantes, y zarpó a las 5 de la tarde a Nueva Orleans, precisó la Administración del Sistema Portuario Nacional (Asipona), que opera la terminal remota de Progreso.

Minutos después, a las 8:47 de la mañana, atracó el “Carnival Breeze” procedente de Cozumel con 4,031 pasajeros y 1,378 tripulantes, y zarpó a las 5 p.m. a Galveston.

Ambos cruceros llegaron en medio de densa neblina, de modo que desde la playa no se veían las dos naves atracadas en la terminal.

Ante ello, los prestadores de servicios supusieron que no habían arribado los barcos, pero ya habían atracado y los pasajeros comenzaban a desembarcar en la terminal de crucero del puerto de altura de esta ciudad.

Los extranjeros invadieron la playa del malecón. Por grupos llegaban al malecón y se dirigían a la playa, donde ocuparon palapas, sombrillas y camastros; otros se recostaron en la arena para pasar el día y consumir bebidas y alimentos.

Los módulos de masajes tuvieron clientela durante toda la jornada turística.

Igual la zona de bares y restaurantes, donde los pasajeros se reunieron en grupos. Otras parejas caminaron en el malecón llevando a sus hijos en carriolas.

Los pasajeros también recorrieron los puestos de artesanías y prendas.

Buenas ventas reportaron los prestadores de servicios, que consideraron que fue un buen día de cruceros, sobre todo porque se quedaron más de 1,000 turistas y gastaron sus dólares durante su estancia.— Gabino Tzec Valle