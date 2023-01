Vinculan a proceso a agresores de un gatito en Kanasín

KANASÍN.- La Fiscalía General del Estado logró la imputación y vinculación a proceso de dos personas acusadas de maltrato animal cometidos en contra de un gato llamado "Mufasa", el pasado mes de junio.

Yaneth, dueña de "Mufasa", recordó que esto ocurrió cuando salió de su domicilio ubicado en el fraccionamiento Álamos Mulchechén para ir a su trabajo, pero se encontró a su gato con lesiones graves que le ocasionaron dos de sus vecinos.

"Recuerdo que en ese momento no pensé en nada más. No tuve tiempo ni de llorar, sólo agarré a mi gatito y me fui a buscar al veterinario para salvarle la vida. En el camino estaba rogando a Dios que mi gato no se muera, que pueda llegar a tiempo al veterinario", señala la mujer.