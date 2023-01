Carnaval en Valladolid 2023 tendrá dos soberanos

VALLADOLID.— Ayer viernes en la mañana fueron presentados los reyes del Carnaval de Valladolid de 2023, Melina Sarahí Medina y Felipe Reyes Pool Mendoza.

Sin embargo, aún no se presenta a los soberanos infantiles y, como tradicionalmente se ha hecho, a los reyes de los barrios.

Desde hace muchos años, los gobiernos municipales pasados designaron a un Comité Organizador del Carnaval, que convocó a la sociedad y a los jóvenes para que se empiecen a organizar los grupos que participarían en las comparsas.

Incluso, las academias de baile y danza, cuando menos tres meses atrás, comenzaban sus ensayos y proponían a los aspirantes para designar a los reyes infantiles.

Sin embargo, en este Ayuntamiento 2021-2024 la falta de información fue atrasando la organización del Carnaval.

Eso mantuvo a los jóvenes aspirantes a soberanos en la incertidumbre, pues no sabían si habría o no carnestolendas, lo que derivó en que varios grupos se desanimaron y ya no se organizaron.

Previo al Carnaval, las administraciones pasadas convocaron a un evento de presentación exclusiva de los soberanos juveniles e infantiles y hasta a las reinas de los barrios de la ciudad, ya que desde hace muchos años las comparsas van a los parques a presentarse y se convierte en una convivencia entre las familias de cada lugar.

Este año, el alcalde Alfredo Fernández Arceo aprovechó su conferencia de prensa mañanera de ayer viernes para presentar a Melina Sarahí Medina como la reina del Carnaval de Valladolid y a Felipe Reyes Pool Mendoza como el rey feo.

No se dijo nada de los reyes infantiles, mucho menos de los eventos que habrá.

Solo se mencionó que luego se informará del programa de actividades del Carnaval, el cual empezará casi enseguida que termine la Expo Feria el 12 de febrero.

Hasta donde se sabe, no habrá muchas comparsas carnavalescas, debido a que no tuvieron la información de la organización a tiempo y no se prepararon.— Juan Antonio Osorio Osorno

DiariodeYucatan