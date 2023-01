Diputado de Yucatán da su versión sobre polémico rancho en Tizimín

El diputado Esteban Abraham Macari negó tener relación alguna en el litigio por el rancho "El roble", en Tizimín. Sin embargo, explicó que sí se encuentra en un pleito legal por la posesión de "El choch", terreno que adquirió hace cuatro años. Además, en un escrito, expresó que se mantendrá atento a la resolución legal del primer caso.

“Son dos cosas muy diferentes, de las que solo tengo que ver en las tierras que compré del rancho "El choch", porque colinda con el mío, Santa Martha. Del otro, que es el de "El roble", no tengo nada qué ver. Es un pariente (Víctor Manuel López Alonso) el que está en ese pleito, y sé que hay problemas, porque está cerca del mío y cuando paso veo que hay policías. Lo he visto, pero no sé qué sucede. Te repito, ese es de un tío, de un familiar mío, y que se haga lo que las autoridades digan”, afirmó.

Hoy informamos que como parte del escándalo generado en torno a una disputa por el rancho “El roble”, hay graves acusaciones contra los notarios Anastacio José Manzanilla Torres (ex subsecretario general de gobierno) y Miguel Antonio Sahuí, a quienes se señala de fraccionar parte del citado terreno y escriturar una demarcación a nombre de Esteban Abraham.

En el caso de "El roble" los demandantes son Humberto Almeida Márquez y Edgardo Carrillo Arce, quienes afirman ser propietarios del predio en pleito y cuyo equipo de defensa interpuso una queja ante el Congreso del Estado a fin de que el legislador sea investigado por la comisión correspondiente.

Versión del diputado Abraham Macari sobe el pleito por un rancho en Tizimín

Sobre los señalamientos, el diputado panista respondió que "lo único cierto de todo eso" es que tanto el notario Manzanilla Torres como él compraron terrenos del rancho "El choch" a Miguel Sahuí. Fueron terrenos que se dividieron en 130 hectáreas para él, unas 110 para el fedatario y el que se las vendió se quedó con aproximadamente 90 hectáreas.

“Pero aclaro que estas tierras las compré hace cuatro años, cuando ni siquiera era diputado, y las adquirí porque el notario, como mi abogado, me dijo: 'oye están vendiendo tierras que colindan con tu rancho y están de oportunidad porque están en litigio, pero es seguro que se le gana el pleito a quienes hoy la ocupan'”, explicó.

El también presidente de la Unión Ganadera Regional del Oriente de Yucatán (Ugroy) abundó que aprovecho la oportunidad. “Yo sabía que tardaría en resolverse, como lo estamos viendo ahora, pero luego de revisar su situación jurídica, sé que se va a ganar. Quienes hoy ocupan el rancho "El choch", que son personas de fuera de Yucatán, serán desalojados a la larga. Me tendrán que entregar lo que ya me pertenece”.

El diputado recordó que hace cuatro años, cuando compró esas tierras, se las vendieron en 25 mil pesos por hectárea, y sigue el litigio. Están a la espera de que las autoridades fallen a su favor y les den la fuerza pública, para desalojar a quienes hoy ocupan ese rancho.

Diputado con litigio por el rancho "El choch", en Tizimín

Sin embargo, reiteró que este litigio nada tiene que ver con el escándalo que se ha registrado en torno a la propiedad del rancho “El roble”, también cerca del suyo. Solo sabe que es un tío político suyo el que está en ese pleito, y quizás por ser diputado para tratar de afectar su carrera política, tratan de involucrarlo. “Pero, insisto en que no tengo nada que ver en ese”, reiteró.

“Me metí a un tema, a una compra con conflicto. Estoy consciente de eso, desde que me lo plantearon, y sé que hay que esperar, y si al final las autoridades no me dan la razón, lo aceptare, pero sé que ganaremos el pleito. Lo revisé antes con mis abogados y confirmé que está bien encausado a nuestro favor, solo hay que seguir esperando”, puntualizó.

Aunado a estas declaraciones, el legislador envió a la redacción un escrito en el que sostiene lo siguiente:

“Respecto al caso del rancho 'El roble' y todo lo que han estado manejando en estos últimos días, me permito señalar que es un asunto de índole legal y serán los jueces quienes determinarán, al conocer la postura de ambas partes, quién tiene la razón y por lo consiguiente hacer justicia.

"Estaré atento a la resolución que emita la autoridad judicial en este caso; el cual, insisto, está en manos de los jueces resolver.

Siempre he tenido un trato cordial y amable con los vecinos que colindan con mis terrenos, donde se encuentra mi rancho, como este es el caso, y así seguiré”.

¿Esteban Abraham Macari quiere ser alcalde de Tizimín?

También se le cuestionó sobre sus aspiraciones políticas, pues corren versiones que busca la candidatura por la alcaldía de Tizimín, a lo que nuevamente respondió por escrito.

“Mis aspiraciones políticas son seguir trabajando y hacer las cosas bien para la gente, poder seguir siendo cercano a ellos, convivir, y legislar de manera correcta. Las oportunidades llegarán solas, yo siempre he dicho que lo único que habla por nosotros es nuestro trabajo, y si trabajamos bien siempre habrán oportunidades para seguir creciendo.

"En el momento que la gente no nos quiera, entonces para qué somos políticos , mejor a otra cosa. Así que seguiré trabajando para que la gente me brinde su confianza, las oportunidades de seguir ayudando llegarán en su momento” expresó.- Con información de David Domínguez y Wendy Ucán