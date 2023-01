Doble tragedia en Tizimín: menor identifica a su progenitor en un parque

TIZIMÍN.— Una desagradable sorpresa se llevó una menor cuando llegó al parque “Maquío”, pues halló muerto a su padre, presuntamente por cirrosis hepática, y tuvo que identificarlo.

Ayer a las 4 de la tarde, la Policía recibió el reporte de que una persona no reaccionaba en el parque “Maquío”, en la calle 44 con 63 de la colonia Santo Domingo.

Ahí, varios agentes hallaron a un hombre tirado boca arriba en el piso, a un lado del escenario de concreto.

Una paramédica dijo que ya no tenía signos vitales.

Los policías acordonaron el lugar y avisaron a la Fiscalía. Minutos después llegó la menor A.H.T., de 14 años de edad, quien dijo que era su padre, Cristóbal H. H., de 46 años de edad, y tenía antecedentes de padecimiento hepático, pero nunca recibió tratamiento médico.

Otro deceso en Tizimín

Ayer mismo, José Javier C. C., de 47 años de edad, murió mientras dormía en su hamaca, en su vivienda de la colonia San José Nabalam. Según su hermana, padecía de cirrosis hepática y bronquitis.

La Policía informó que a las 6 a.m. le avisaron que una persona tenía dificultades para respirar en la calle 34 por 49-A y 49-D y, al llegar, ya había fallecido.

Elvia C. C., de 43 años de edad, recibió a los policías y les dijo que su hermano ya había fallecido. La paramédica valoró al hombre y confirmó que no contaba con signos vitales.— I.C.D.