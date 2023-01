Piden cambios para una fiesta de Progreso

PROGRESO.— Representantes de los nueve gremios que participan en la tradicional fiesta en honor de San Telmo acordaron recurrir a la Arquidiócesis de Yucatán para pedir al arzobispo, monseñor Gustavo Rodríguez Vega, que autorice que la festividad se realice en la parroquia de la Purísima Concepción y San José, en vez de en la capilla de San Telmo, ubicada en la colonia Vicente Guerrero, en el poniente del puerto.

Los integrantes de los gremo se reunieron anteanoche en dicha capilla con el presbítero Juan Carlos Pat Itzá, administrador de la parroquia de Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa y San Telmo, quien les dijo que la imagen del patrono de los pescadores no sale de su capilla para recorrer la ciudad y visitar las casas de los gremistas, como es la centenaria tradición.

Ayer a las 11 de la mañana fueron a la parroquia de la Purísima Concepción y San José, donde le propusieron al párroco Óscar Cetina Vega que la fiesta de San Telmo retorne al centro de la ciudad y que todos los gremios entren a la parroquia, como se hizo durante décadas, antes de la apertura de la parroquia de Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa y San Telmo. De aprobarse la propuesta que los representantes de los gremios harán al arzobispo, la fiesta se iniciará el 14 de abril con la bajada de San Telmo y la entrada de los gremios será del 29 de abril al 8 de mayo.

El padre Cetina Vega se reunió en su oficina parroquial con Nicolás Pech Balam, Miguel Tzec Lira, Jorge Manzanilla y Leiky Domínguez Pérez, representantes de los gremios de Pescadores, Fe, Esperanza y Caridad; Agricultores y Trabajadores del Mar, respectivamente, quienes le pidieron trasladar la fiesta de San Telmo a la parroquia para su tradicional festejo.

Pero el sacerdote les respondió que él no puede decidir porque la capilla no está en su jurisdicción.

Los gremistas anunciaron que mañana acudirán a la Arquidiócesis para agendar una cita para hablar con el arzobispo.

La bajada de la efigie del patrono será el 28 de abril y la entrada de gremios, al día siguiente; no será el viernes 14 de abril, como tradicionalmente se hacía y proponían los fiesteros.

Según los inconformes, el padre Pat Itzá no los dejó hablar y les dijo que la efigie no puede encabezar recorridos porque hay que cuidar que no se deteriore.

“Con su actitud, el padre (Pat Itzá) quiere acabar con una tradición de más de 100 años, San Telmo siempre ha visitado las casas en su fiesta anual, pero el párroco (Juan Carlos) no quiere que se haga, por eso ya acordamos hablar con el arzobispo para que la fiesta de San Telmo sea en la parroquia de la Purísima Concepción y San José”, dijo Nicolas Pech.

Por su parte, Rosa Ricalde, del gremio de Agricultores, de más de 70 años de fundación, mencionó que “las misas de los gremios costarán $1,000, así lo dijo el padre Juan Carlos, lo cual aceptamos; el año pasado se cobró $500, aumentó el doble”.— G.T.V.