Con un llamado a la caridad reciben a Virgen de Tetiz

HUNUCMÁ.— Ayer domingo llegó a esta ciudad la imagen de la Virgen de Tetiz, para su visita anual.

Desde muy tempranas horas, familias de esta ciudad y otros lugares se dirigieron al vecino pueblo de Tetiz, para acompañar a pie a la Virgen en los ocho kilómetros que hay de Tetiz a Hunucmá.

En esa ciudad se formaron largas filas de personas para ocupar mototaxis y taxis colectivos para ir a Tetiz. Los choferes no se dieron abasto para tanta gente.

A Tetiz llegaron también vehículos particulares de otros lugares, como la ciudad de Mérida, Tabasco y Veracruz, con devotos que vinieron a este día especial.

La imagen de la Virgen llegó primero a la capilla de Guadalupe, para luego dirigirse hacia la plaza principal de esta ciudad, donde al llegar ya la esperaban cientos de personas.

Frente a la Casa Ejidal, a un costado de la parroquia San Francisco de Asís se instalaron un toldo, sillas y un altar para la misa de bienvenida, que se inició a las 11 de la mañana, luego que el el párroco Cristian Uicab Tzab le puso una corona a la Virgen de Tetiz.

La misa fue celebrada por los sacerdotes hunucmenses Cristian Uicab Tzab, Atilano Ceballos Loeza y Miguel Novelo Pardenilla, el vicario Juan Carlos San Agustín y el diácono Lorenzo Solís.

En la homilía, el párroco expresó que “hoy nos reunimos con mucha devoción y mucho amor para recibir a nuestra Señora de Tetiz, ya que ella nos lleva a un camino de fe.

“Ya que ella fue la primera creyente, porque ella, antes de concebir a Jesús en su seno, lo concibió en su mente y en su corazón cuando dijo: ‘Hágase en mí según tu palabra’”, añadió.

“El sí de María, un sí lleno de confianza, hoy nos recuerda lo importante que es confiar en Dios, y hacer lo que Jesús nos enseñó: amarnos los unos a los otros como Él nos ha amado.

“Por eso hay que fomentar la unidad, la cual no se fomenta en un semana sino se fomenta durante mucho tiempo, así que todos lo días hay que comenzar nuestra unión con nuestra familia. Ahí es donde se debe empezar”, afirmó.

“El respeto y el diálogo son fundamentales en la familia para dejar atrás los resentimientos, los rencores que van creando esas discordias y divisiones”, destacó.

“Y con nuestra comunidad también hay que esforzamos para crear unión y comunión, hay que aprender a trabajar juntos como iglesia para buscar el bien común”, añadió el párroco.

Dijo que él, en lo personal, le pide a la Virgen María que estemos unidos, que seamos generosos, que aprendamos a trabajar juntos. “No puede haber unidad y comunión si no hay caridad, y no puede haber caridad si no hay humildad”.

Por último, dijo que pidamos a la Virgen María que pongamos como centro de nuestras vidas a su hijo Jesús, que Él sea fuente de unidad, de amor y caridad.

Al término de la ceremonia, fieles se acercaron a venerar la imagen, algunos se acercaron con flores y ruda para tocar el manto de la Virgen, esto con la ayuda de los custodios.

Luego, la imagen fue llevada a la parroquia y puesta en el altar. La iglesia estaba repleta de gente que no dejaba de cantar y aplaudirle a la Virgen.

Muchas personas adultas se dijeron emocionadas de volver a ver a la Virgen de Tetiz, después que en 2021 y 2022 no vinieron debido a la pandemia del Covid-19.

Algunos comentaron que fueron dos años difíciles sin verla tan cerca, asía que ayer era un día especial para ellos.

Las flores que tuvo el altar para la misa de bienvenida como los arreglos de rosas blancas del altar mayor de la iglesia fueron donado por los meseros de esta comunidad, quienes llegaron desde muy temprano con esas ofrendas para la Virgen.— María Inés Castilla Quintal