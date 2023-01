Lío ejidal deriva en violencia: secuestro y casi un linchamiento en Valladolid, Yucatán

VALLADOLID.— Dos ejidatarios secuestrados, que fueron golpeados y estuvieron a punto de ser quemados vivos, otros lesionados, dos patrullas municipales con cristales rotos y el comisario ejidal con fractura de un dedo fue el saldo de un violento enfrentamiento en el polígono de Zaciabil entre el grupo de los “Broncos” y gente de la directiva del comisariado ejidal.

Los hechos ocurrieron el domingo pasado, cuando la directiva ejidal se enteró de que 20 personas encabezadas por Abán Cocom y Aurelio Xiu Uch estaban en el polígono de Zaciabil invadiendo cuando menos 20 parcelas designadas para espacios públicos en cuanto se urbanice el lugar.

¿Cuál es el origen del lío ejidal en Zaciabil?

Los “Broncos” desde hace un tiempo que mantienen invadidas las parcelas, pero al enterarse de que el Tribunal Agrario mandaría a personal para una verificación comenzaron a construir chozas de palos y láminas de cartón para hacer creer a la dependencia que los ocupan o viven, cuando en realidad están destinadas a espacios públicos.

Por su parte, ejidatarios que apoyan a la directiva se presentaron en el polígono y le pidieron a los invasores que se retiraran porque muchos campesinos ya están enojados por lo que estaban haciendo.

Sin embargo, los ejidatarios Carlos Chan Mac y José Quintal Cen pasaron cerca de donde estaban los invasores, quienes los comenzaron a perseguir entre las brechas del polígono con piedras y palos hasta que los alcanzaron y detuvieron.

Amarran de pies y manos a ejidatarios secuestrados

Los ejidatarios explicaron que los llevaron a una parcela, donde los amarraron de pies y manos. A Chan Mac lo aventaron al suelo mientras a Quintal Cen lo amarraron sentado junto a un árbol, donde los comenzaron a golpear porque apoyan al comisario ejidal Maximiliano Mukul Can.

Quintal Cen comentó que lo patearon en varias partes del cuerpo, incluso lo hicieron sangrar de la boca, hasta que su agresor, Abán Cocom, dijo que los quemarían vivos, al mismo tiempo que les roció gasolina y se empaparon toda la ropa con el combustible.

Luego le dieron un teléfono celular para que llamara al comisario ejidal, quien se encontraba a varios metros de los agresores, para que le pidiera que acuda al predio donde estaban secuestrados, lo que hizo Quintal Cen. Luego los desataron, pero los mantenían privado de su libertad.

La amenaza de quemarlos vivos continuaba, incluso aseguraron que Abán Cocom mantenía en sus manos el encendedor para prenderles fuego, cuando de pronto unos 40 ejidatarios que apoyan al comisario arribaron al punto donde estaban y se originó el enfrentamiento con piedras y palos.

Mujer policía lesionada en una batalla campal en Zaciabil

La situación se convirtió en una batalla campal, ante la mirada de policías municipales, incluso las piedras que aventaron los agresores quebraron dos panorámicos de las patrullas y una piedra lesionó a una mujer policía.

En el enfrentamiento, Quintal Cen y su acompañante aprovecharon para salir corriendo, pero cuatro agresores los persiguieron por las brechas con intención de prenderles fuego, pero un grupo de los que apoyan al comisario se percataron y acudieron para auxiliarlos. Los presuntos agresores se dieron a la fuga entre los montes del lugar.

En la batalla campal, según expusieron, el comisario ejidal Maximiliano Kumul Can recibió una pedrada en un dedo de una mano, que se fracturó, por lo que ya puso la denuncia respectiva ante la Fiscalía igual que los dos secuestrados.

Detienen a uno de los presuntos invasores de Zaciabil

Por cierto, aunque la Policía Municipal llegó al lugar no hizo nada al principio, luego de la agresión detuvieron a Policarpo Xiu Uch, hermano de Aurelio, a quien ya pusieron a disposición de la Fiscalía del Estado.

Los policías estatales, expuso Ricardo May May, secretario de la Comisaría Ejidal, llegaron después del enfrentamiento, cuando ya los agresores o los “Broncos” se habían retirado del lugar, de modo que no hicieron nada.

El secretario comentó que hay 10 denuncias contra los “Broncos”, pero ninguna ha prosperado, por lo que expuso que no hay justicia para ellos y los agresores siguen haciendo lo que quieran.