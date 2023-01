Resistencia al orden en ganadería en Tizimín

TIZIMÍN.— Una reunión informativa entre el gremio ganadero y autoridades gubernamentales para abordar temas como el areteo, la trazabilidad y rastreabilidad de los animales se salió de control hace unos días.

La cita fue abierta a todos los productores que pertenecen a la Unión Ganadera Regional del Oriente de Yucatán donde el principal objetivo fue dar a conocer los nuevos Consejos Estatales de Seguimiento Operativo del Sistema de Identificación Individual del ganado (Siniiga) que se han estado integrando en cada Estado y dar a conocer los nuevos parámetros en cuestión de movilidad de ganado.

Hoy esos nuevos consejos integrado por organismos de gobierno e instituciones ganaderas se encargarán de evaluar el funcionamiento del Sistema Nacional de Identificación Animal para bovinos.

La mecánica de cómo operarían fue parte de la ponencia que les dieron a conocer al gremio ganadero el pasado miércoles por parte de María Refugio Medina, Juárez titular de la Oficina de Representación de las Entidades Federativas (OREF) de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural de Yucatán, y durante su intervención todo parecía marchar en total calma.

No fue sino cuando uno de los enviados de Senasica tomó la palabra para dar más detalles de los lineamientos cuando se comienza alterar el gremio, pues les estaban explicando que de ahora en adelante habría mayor orden para la trazabilidad al grado, y que para poder solicitar aretes habrá cierto límite y ya no podrán adquirir los aretes que quieran.

Además les dijeron que cada dos años tendrán que actualizar sus datos en el Siniiga.

Esto generó el desorden pues no faltaron quienes interrumpieron y reclamaron que actualmente los aretes han estado viniendo de “malísima calidad”, incluso pidieron que se cambie de proveedor porque a los primeros meses que se ponen se pierden y es un lío no solo volver a poner, sino también una afectación a los bolsillos por el costo adicional de cada identificador.

También les dijeron que será obligatorio que desde que el becerro nace se le coloque arete para evitar incluso problemas de comercialización en un futuro, lo que también generó confrontaciones

Hubo reclamaciones en torno a la operatividad en el sistema Siniiga, pues es común que existan los errores humanos del personal cuando se hacen los registros, ya que en ocasiones el ganado de algún productor aparece inexplicablemente en otra unidad de producción, los productores también expusieron las fallas incluso en el sistema.

Al final no se llegó a ningún acuerdo pues la ponencia que tenían planeado los demás enviados de los diferentes organismos gubernamentales no se realizó ya que los productores alegaron que no se podía seguir construyendo en un nuevo ordenamiento y poner nuevas normativas si las anteriores no las han podido solucionar.

A la reunión también llegó en medio de la lluvia de reproches el presidente de la Unión Ganadera Regional del Oriente de Yucatán, Esteban Abraham Macari, quien en su intervención tuvo confrontaciones con los ganaderos e incluso y lanzó indirectas a los enviados del gobierno federal.

Después de tres horas no se lograron buenos acuerdos entre el gremio, aunque salió a relucir que hubo incluso un ríspido desencuentro entre una ganadera y un funcionario de la Seder por haber levantado la voz.

Tras lo ocurrido, Esteban Macari subió a sus redes un video aclarando cuál era el propósito de esa reunión y no que se politice “como algunos pretenden”.

Incluso explicó que estos cambios son a nivel federal quienes buscan ejecutar las reglas y a ellos solo les corresponde acatarlas para mantener el estatus sanitario.

Además dijo que ya se comenzó hacer un barrido en todo el estado y el gobierno estatal “le esta metiendo dinero” para que en menos de dos años se pueda lograr el sangrado del 100% del hato ganadero en Yucatán en Brucela y Tuberculosis.

También explicó que se va a credencializar a los socios, ya se adquirió la máquina para que la próxima semana inicien.— WENDY UCAN CHAN