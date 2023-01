Sin acercamiento de un mediador a inconformes

PROGRESO.— Hasta ayer Hugo Sánchez Camargo, nombrado por el gobierno estatal como mediador entre las autoridades y los vecinos de las calles 82, 84 y 86 que se oponen a la construcción del viaducto elevado, no se ha comunicado con los representantes vecinales de esas arterias, informó Raymundo Santana Góngora, presidente de la Unión de Vecinos por la Defensa de sus Derechos.

Hugo Sánchez, actual director de la Junta de Asistencia Privada del Estado (Japey), fue designado el jueves pasado como el comisionado que mediará entre las partes involucradas en el proceso de la construcción del viaducto elevado, con el objetivo de establecer comunicación directa con los vecinos de las calles 82, 84 y 86 donde se proyecta realizar esa obra y responder cualquier duda.

Raymundo Santana señaló que están enterados por los medios informativos de la designación de un mediador, pero hasta este sábado no habían tenido comunicación con él, “aún no hay contacto y el funcionario no ha buscado acercamiento con los representantes de los vecinos que mantienen su postura de no al viaducto elevado”.

El representante de los vecinos señaló que continúan con sus movimientos y reuniones informativas, ahora lo que sigue es interponer demandas de amparo, los cuales están en proceso, ya cuentan con un despacho jurídico y solo falta esperar los tiempos que comenzarán a correr cuando se entregue la concesión de la obra a las empresas que ganaron la licitación, el cual sería el miércoles 15 de febrero y a partir de esa fecha van a promover los amparos, los cuales serian colectivos o individuales.

Mencionó que están firmes en su propuesta de no al viaducto elevado, los vecinos dicen no al puente, esa es la postura.