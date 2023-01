Ayuntamiento de Tizimín despide a aliada panista

TIZIMÍN.— Una nueva queja por despido injustificado salió a luz ayer, a un mes que la ex empleada fue dada de baja.

Aunque era casi un secreto a voces el despido de Reina Ruiz Molina, conocida por trabajar en campañas políticas y hacer labor social a través de su Asociación Civil, así como en Ayuntamientos, la mujer decidió hacerlo público.

Según la afectada, el Partido de Acción Nacional (PAN) la invitó a colaborar con ellos durante la pasada campaña, pues durante los últimos años había trabajado en administraciones emanadas el PRI.

Explica que hubo acuerdos con el alcalde Pedro Couoh Suaste de continuar desempeñándose como trabajadora social hasta que de pronto la despiden el pasado 30 de diciembre.

“De pronto me hablan por teléfono del área jurídica para decirme que por indicaciones de Recursos Humanos estoy dada de baja, no me dieron razón alguna”.

Sin liquidación

Según dice, para no afectar al partido no quiso alzar la voz en su momento y hoy en vista que no le quieren dar ni razón ni una liquidación decidió hacerlo público.

De acuerdo con la quejosa, no tenía horarios pues aunque no se presentaba en presidencia, laboraba de manera externa y en ocasiones hacía labores sociales a las 2 de la mañana o 5 de la madrugada.

La afectada dice que sospecha que le dieron de baja por unos donativos de juguetes para el festival de su Asociación que le regalaron unos amigos de Playa del Carmen y las autoridades creen que se los dio el regidor de morena Adrián Quiroz Osorio.

Añadió que desde hace 15 años que lleva desempeñándose en labor social en la comunidad y comisarías, donde ha apoyado a mucha gente vulnerable con sus gestiones.

Al respecto se buscó la versión del presidente municipal, quien informó que efectivamente la despidieron porque acumuló “demasiadas faltas, lo que significó su baja automática”.

El edil precisó que “se supone” que hacía labor externa pero no presentaba reportes de lo que está haciendo.

Couoh Suaste argumentó que no fue por motivo político la baja, ni nada personal en contra de la ex trabajadora.