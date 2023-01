La CFE ''se niega a dar servicio''; mujer en Valladolid lleva 10 días sin luz

VALLADOLID.— Ana Graciela Esquivel Chi, vecina de la calle 33 entre 36 y 38 de esta ciudad, denunció que empleados de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) se niegan a restablecer el servicio de energía eléctrica en su casa, donde no tiene luz desde hace casi 10 días y afirmó que solo le han hecho dar vueltas sin resolverle el problema.

La usuaria inconforme explicó que antes tenía un medidor y cables en la vivienda que compartía con una de sus hermanas, quien ahora vive en la casa contigua, pero se pelearon y su familiar se llevó el medidor y la conexión a su vivienda.

Entonces la afectada acudió a la oficina de la CFE, donde expuso su caso y le respondieron que tenía que crear su propia infraestructura que incluya un espacio para poner un medidor y la instalación de los cables correspondientes.

Al concluir con las instalaciones, pidió al personal de la CFE que acuda a suministrar la electricidad.

Deja sin luz a su hermana

Pero los empleados le dijeron que no le pueden bajar el servicio de energía eléctrica porque su hermana no quiere que pasen los cables sobre su casa, de modo que no es posible que se pueda dar el servicio correspondiente.

Ana Graciela afirmó que la han citado varias veces a la oficina de la CFE para resolver el asunto, pero cuando va no la atienden. Incluso, dijo que el encargado de la oficina se niega a recibirla.

Mientras tanto en su casa no tiene el servicio de energía desde hace 10 días.

La afectada indicó que ayer martes acudió de nuevo a las oficinas de la CFE, pero solo le dijeron que en 24 horas atenderían su reporte.

“Así he pasado los últimos días”, lamentó.

Por último, recordó que durante las pasadas fiestas decembrinas no tuvo energía eléctrica en su casa, a pesar de haber cumplido con todos los requisitos que le pidieron en la oficina de la CFE.