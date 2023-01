Cancelaciones en hoteles en Pisté y cuotas ilegales

El presidente de la Asociación Mexicana de Hoteles en Yucatán, Juan José Martín Pacheco, manifestó que en los primeros tres días del bloqueo de la carretera que conduce a la zona arqueológica de Chichén Itzá ya se notan serios perjuicios a los prestadores de servicios turísticos del oriente del estado.

En el caso de los hoteleros, hasta ayer miércoles llevaban 60 habitaciones canceladas de turistas que contrataron hospedaje en los establecimientos de los alrededores de la comunidad de Pisté, lugar donde está asentada la zona arqueológica de Chichén Itzá.

Los perjuicios se extienden a los restaurantes, guías turísticos y artesanos que son ajenos a los intereses de los manifestantes que bloquean la carretera federal Pisté-Valladolid.

Martín Pacheco urgió a autoridades de primer nivel del INAH, así como a las secretarías de Cultura y de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) para que intervengan en forma directa, establezcan una mesa de diálogo donde nadie salga sino hasta que se resuelva el conflicto.

Según advirtió, están llegando personas de otras partes del país para engrandecer el problema.

Sacan provecho

Incluso, dijo, recibió reportes y se enteró en redes sociales de que personas no yucatecas cobran $100 en el trayecto a la zona arqueológica de Ek Balam ante la imposibilidad de que entren en Chichén los turistas que programaron recorridos.

Es decir, establecieron una cuota comunal ilegal que no ingresa a ninguna dependencia relacionada con el turismo o sector social, sino que es dinero que obtienen para ellos.

“Ya llegó el problema a la zona hotelera de Pisté, turistas cancelaron 60 habitaciones para pernocta, pero no solo los hoteles están siendo perjudicadas, sino también restauranteros, guías de turismo, artesanos y la gente que vive en los alrededores del poblado de Pisté”, señaló.

Solicitud de reunión

“Exhorto al INAH, a las comunidades que protestan para que se sienten a dialogar y no salgan de la reunión sino hasta que haya una solución. Así lo hicimos en su momento cuando fui director de Cultur y el gobernador era Víctor Cervera Pacheco. Estuvimos en reunión 14 horas continuas”.

“Cada quien tiene sus posturas, pero se puede negociar, tienen que ceder un poquito cada parte, no jalar todo para una parte”.

Martín Pacheco afirmó que este bloqueo de la carretera afecta la imagen de Chichén Itzá como maravilla del mundo y principal destino turístico del oriente del estado porque si uno hace una revisión de las noticias el bloqueo a Chichén Itzá está en los noticieros locales, nacionales e internacionales.

“Mucha gente viene de otras entidades de la República y de varias partes del mundo para visitar Chichén Itzá, y se topa con este problema”, reiteró.

“Izamal está abarrotada de turismo ante la imposibilidad de que visiten Chichén Itzá, pero ahora que el turismo internacional está enterado del bloqueo y la imposibilidad de visitar esta zona arqueológica de la civilización maya, están yendo a Tulum”.

“Los que bloquean la carretera están dejando muy mal al destino turístico de Yucatán porque afectan una maravilla del mundo”.

El ex secretario de Turismo y ex director del Patronato Cultur en gobiernos priistas señaló que seguramente las oficinas centrales y local del INAH conocen lo que ocurre por dentro de la zona arqueológica, no tienen que sacar el hilo negro de los problemas que afronta Chichén Itzá y deben resolver pronto este asunto.

“En el gobierno de Víctor Cervera, cuando era director de Cultur, hubo una situación parecida: se convocó a una reunión que terminó hasta que se resolvió”, recordó.

“Todos estamos trabajando en beneficio del destino turístico de Yucatán, hemos trabajado en equipo, con los gobiernos y actores de la actividad turística para que llegue a buen puerto”.

“Es lamentable que en esta temporada alta de turismo estemos sufriendo estos inconvenientes. Estamos causando un problema nacional e internacional porque miles de los visitantes vienen de otras entidades del país y de países extranjeros”.

“Además, las notas periodísticas están en noticieros nacionales e internacional. Leo la prensa y en noticieros extranjeros también dan lo que ocurre en Chichén Itzá”, apuntó.

Llama al diálogo

El entrevistado precisó que este conflicto es netamente federal porque la carretera bloqueada por artesanos, ejidatarios, comerciantes y guías de turistas está bajo jurisdicción de la SICT, la zona arqueológica de Chichén Itzá también es patrimonio federal, la seguridad de los visitantes también compete a la Guardia Nacional. El que menos tiene que ver es el gobierno del Estado.

“Exhorto a las comunidades que realizan el bloqueo para que platiquen con el INAH nacional y estatal para darle una solución rápida, principalmente para evitar que este problema se acrecente”, dijo. “Sabemos que en la zona arqueológica de Ek Balam gente que no es yucateca está cobrando 100 pesos dizque por estacionamiento sin que tengan autorización”.

Anteayer martes estuvo en redes esta queja y también lo reportaron guías de turistas.

“No hay que dejar que se vuelva una cadena de cobros ilegales. Hasta donde sé, las comunidades cercanas a Ek Balam están cobrando esa cuota, ya están trayendo el modelo ilegal chiapaneco, eso es para que las autoridades estén alertas”.