La Feria de Valladolid, última en actual sede

VALLADOLID.— El alcalde Alfredo Fernández Arceo, en su rueda de prensa de ayer viernes, informó que en la expoferia, cuya organización sigue su curso, habrá algunos cambios y medidas importantes para el bien de los visitantes, ya que no se usarán pasillos para locales comerciales y el coso taurino no será utilizado, debido a que ya se hizo una verificación con Protección Civil y se detectaron deterioros que pondrían el riesgo la seguridad de la gente que acuda a disfrutar de algún evento.

La edición de este año, luego de la pausa obligada por la pandemia, sería la última que se realice en el lienzo charro Los Gavilanes, que es rentado, pues en 2024 se contaría con una sede propia.

En su conferencia de ayer, el alcalde manifestó que los trabajos de limpieza y mejoramiento de la imagen del recinto ferial continúan de manera intensa, incluso todas las áreas y locales están siendo pintados de color amarillo para darle el “toque colonial”.

Comentó que ha dado instrucciones para que no se ocupen por expositores y comerciantes los pasillos, debido a que no se puede obstruir por donde caminarán los visitantes, el objetivo es que haya más espacios para caminar libremente.

Recordó que entre el coso taurino y lo que fue la palapa hay un pasillo de escasos dos metros y medio de ancho, de modo que cuando hay mucha gente hay que pensarlo para caminar en el lugar, por lo que dijo que no se instalarán negocios en esos espacios.

Del mismo modo anunció que se instalarán baños portátiles en diferentes puntos del recinto ferial, tomando en consideración que los actuales se llenan mucho, incluso en el de mujeres hasta filas se forman, cuando hay muchos visitantes en el lugar.

En cuanto al programa de los eventos, se reservó darlo a conocer, pues según dijo aún no está listo y están todavía trabajando en ello, pero adelantó que serán buenos eventos, privilegiando actos dirigidos a los niños.

Deterioro

Dijo que no se utilizará el coso taurino, debido a que en una revisión que se hizo, en la que participó Protección Civil, se constató varios deterioros, como cabillas saltadas, entre otras cosas, por lo que se tomó la decisión de no usarlo, por lo tanto los eventos se llevarán al cabo en otro sitio que no mencionó.

En cuando a la reina, manifestó que son varias jóvenes las interesadas, pero se está evaluando para determinar quién será designada, es decir, no habrá concurso. El nombre se dará a conocer en unos días, según ofreció, igual que el programa de actividades.

También, ayer por la tarde se informaría sobre el programa religioso en honor a la Virgen de Candelaria.

El primer edil manifestó que es probable que el próximo año se cuente con un recinto ferial propio, e informó que el municipio recuperará las 18 hectáreas de la ex hacienda de San Lorenzo Oxmán que le fueron vendidos al estado en el periodo 2012-2015 que encabezó Roger Alcocer García.

Fernández Arceo prometió que todas las utilidades que se obtengan en la próxima edición de la expoferia, serán invertidas en infraestructura para el nuevo recinto ferial con apoyo del gobierno del Estado, ya que el lugar habrá que urbanizarlo, no cuenta con camino de acceso, no hay energía eléctrica, agua potable, mucho menos con las instalaciones que se requieren, de modo que será mucho trabajo lo que se hará en el lugar, pero es uno de los objetivos para este año.— Juan Antonio Osorio Osorno