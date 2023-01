Alertan de las consecuencias del cambio climático visibles en Progreso

PROGRESO.— El mar cada día avanza más y también cada día hay menos playa, hay que hacerle caso a los ambientalistas que lanzan la alerta de proteger el medio ambiente, pues muchas han cambiando, incluso los nortes y cordonazos no azotan o duran poco y son débiles, expone Raúl Pech Figueroa, constructor de obras marítimas cuya empresa coloca geotubos en la franja costera en un intento de frenar la erosión marina.

La erosión marina está imparable, el mar está creciendo, agrega, hay partes de la costa de este puerto, que están con cero playa, como en la zona del condominio Orcas, calle 21 con 48 al oriente del malecón, área donde están colocando un geotubo de 150 metros de largo a una distancia de 20 metros de la franja costera.

En opinión de Raúl Pech el avance del mar, es consecuencia del cambio climático, los ambientalistas lo han advertido, basta con hacer un análisis del comportamiento del clima, por ejemplo, precisa, los nortes ya no azotan como antes, tampoco la brisa marina de mediodía que cuando el norte está franco, arroja arena a la costa, pero eso no está ocurriendo.

Menciona que antes no fallaba el norte de los finados (2 de noviembre) que es cuando iniciaba la temporada de nortes, pero ya no azota en esa fecha. “Tampoco fallaba el norte de la Lupita (virgen de Guadalupe) del 12 de diciembre con mucho frío”. El de Navidad (24 de diciembre) sí azotó, pero no hubo norte de fin de año.

Noviembre siempre había sido un mes de nortes, continuó, pero no fue así y en cambio desde antes de ese mes las crecientes marinas ya estaban constantes y la erosión imparable al grado de “comerse” la playa, pues al no azotar los nortes no hay acarreo de arena en la costa y tampoco hay bajos, lo que dificulta extraer arena para rellenar el geotubo que se coloca frente la zona de los condominios de Pluma y Lápiz y Orcas.

Los cordonazos de la Santa Cruz y San Francisco, en mayo y octubre, tampoco han azotado en la costa, añade, no fallaban, creo que el último fue hace unos cinco años con fuertes lluvias y vientos.

Hay otras partes de la costa de este puerto y Chicxulub donde la erosión marina ya causó daños, en los costados del muelle de ese puerto, el mar azota los cimientos de los predios veraniegos, en otros lugares han colocado geotubos en un intento de frenar la erosión y proteger las casas de playa.

Para la colocación de geotubos, el gobierno estatal por medio de la Secretaría de Desarrollo Sustentable, proporciona asesoría técnica para los trabajos y los dueños de los predios son los que se encargan de costear la obra como la que se está haciendo en la playa oriente del malecón de este puerto a cargo de la empresa de Raúl Pech.— GABINO TZEC VALLE