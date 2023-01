Conflicto en Chichén Itzá: ''No habrá negociación'', advierten

VALLADOLID.— Ejidatarios, artesanos y guías turísticos que participan en el bloqueo de la carretera federal libre piden la intervención del presidente Andrés Manuel López Obrador para solucionar el conflicto que tienen con funcionarios del centro INAH, a quienes piden la destitución del director de la zona arqueológica de Chichén Itzá, Marco Antonio Santos Ramírez, y los subordinados Octavio Juárez Rodríguez, Arturo Gutiérrez y Filiberto Bello.

Sin visos de que quiten el bloqueo de Chichén Itzá

Inconformes ven lejana solución a lío en Chichén

Pese a que el director del Centro INAH Yucatán, José Arturo Chab Cárdenas, quiere llegar a una solución con ejidatarios, artesanos y guías de turistas que mantienen bloqueada la carretera federal libre y no permiten el acceso a la zona arqueológica de Chichén Itzá, los inconformes manifestaron que si no destituyen al director de la zona, Marco Antonio Santos Ramírez, no habrá negociación e, incluso, advirtieron que reforzarán sus acciones.

El director del INAH Yucatán dijo que dialogará con los ejidatarios de Xcalacoop; hoy se reunirá con los de San Felipe Nuevo y mañana lunes, con los de Pisté, para tratar de llegar a un acuerdo. También informó que no tiene intención de despedir al director de Chichén Itzá porque el punto del conflicto es de otros intereses.

Debido a la declaración, los manifestantes anticiparon que no habrá negociación en las reuniones que se harán.

Comentaron que escucharán al funcionario, pero ven lejos una solución al problema debido a la actitud del titular del centro INAH.

Por eso, piden al presidente Andrés Manuel López Obrador, que está de visita en Yucatán, para que intervenga en el conflicto y se busque una solución, pues lo único que piden es la destitución de Santos Ramírez y a tres de sus subordinados a quienes describen como “el brazo ejecutor del funcionario federal”. Los ejidatarios de Xcalacoop fueron avisados que llegará el director del INAH Yucatán para sostener una plática en la comunidad, pero hasta la 1:30 de la tarde no había llegado.

Mientras tanto, los ejidatarios, artesanos y guías de turistas se mantienen en su postura, incluso amenazan con endurecer sus medidas, aunque todavía no determinan lo que harán.

El director de Chichén Itzá ha dicho que los artesanos quieren hacer lo que quieran en la zona arqueológica, pero a las autoridades nadie les dice nada cuando destruyen basamentos y vestigios mayas, como parte de su proyecto de construcción de una carretera, desde la vía de cuota hasta la aeropista, contrastaron los inconformes.

En el caso de la obra, explicaron que esa carretera tendrá una longitud de poco menos de tres kilómetros.

Como parte de los trabajos, destruyen lo que se encuentra, de lo cual hay evidencia, pero las autoridades federales lo solapan, afirmaron.

Mañana lunes se cumplirá una semana del bloqueo de la carretera que lleva a la zona arqueológica de Chichén Itzá, lo cual ha ocasionado cuantiosas pérdidas económicas que afectan a los prestadores de servicios turísticos de Valladolid.