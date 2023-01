Sobrevive un edil del trienio 1985-1987

PROGRESO.— De los ocho regidores que formaron parte del Cabildo 1985-1987 que presidió el recién fallecido ex alcalde Felipe de Jesús Pech Chacón, solo uno sobrevive: es el abogado Armando Gamboa Basto, revela el licenciado Manuel Muñoz Silva, quien fue director del Jurídico de ese Ayuntamiento.

El Cabildo 1985-1987 lo integraron ocho ediles incluyendo al alcalde, recuerda Muñoz Silva, quien indica que en ese trienio fue cuando se estrenó en la política doña Candelaria Chacón, mamá de Felipe Pech, que fue quien le pidió a Manuel Muñoz que aceptara ser el Jurídico del Ayuntamiento, pues no confiaba en los que rodeaban a su hijo; uno de los propuestos era el abogado Ignacio Borges, cuñado del entonces alcalde.

Los ediles que formaron el Cabildo fueron: Felipe Pech, alcalde; Vicente Farías Pérez ex empleado aduanal, secretario; Lorenzo Benítez Díaz “Calencho”, superintendente de la Comisión Federal de Electricidad; Víctor Nicoli Argüelles, taxista de la CTM; Mauro Chi Delgado, líder de una cooperativa pesquera; profesor Gonzalo Chumba Rivas, Armando Gamboa Basto y Rut Dolores Pajón Torres, ex empleada aduanera. De los ocho ex ediles, solo sobrevive el abogado Armando Gamboa.

Manuel Muñoz recuerda que los ocho ediles que formaron parte del Cabildo 85-87, todos fueron precandidatos del PRI a la alcaldía, y el partido en ese entonces decidió que todos fueran candidatos a regidores, como alcalde designaron a Felipe Pech.

En esa época no había ediles plurinominales, la oposición estaba débil, el PAN apenas comenzaba, su candidato fue Juan Arcila, obtuvo 2,500 votos y el PRI tuvo 5,000, así que los ocho priistas entraron como regidores, “pero como todos fueron precandidatos siempre fue un Cabildo dividido y de constantes enfrentamientos”, comenta Muñoz Silva.

Manuel Muñoz recuerda que el entonces corresponsal del Diario, Benito Fernández Escalante publicó una nota en el que indicaba que al poner a los ocho precandidatos priistas en la planilla de regidores, el PRI cometía un error, pues era como meter en un costal a ocho gatos, todos se iban a arañar, vaticinio que se cumplió con un Cabildo dividido, pero sin embargo Felipe Pech pudo sacar adelante su gestión.

“Recuerdo que en una ocasión le dije que se parecía a San Felipe de Jesús luchando con un dragón se siete cabezas, pues todos los días tenía que lidiar con los siete regidores, pues al principio el Cabildo estaba dividido cuatro a cuatro, aunque logró poner de su lado a Armando Gamboa, Vicente Farías, Lorenzo Benítez y Mauro Chi.

El tesorero municipal fue Manuel Ventura Martínez, el profesor Ricardo Pech fue secretario particular de Felipe Pech (no eran parientes), y también fue su operador político, se encargó de convencer a Mauro Chi y a Vicente Farías para que se pasaran al lado del alcalde y así tener mayoría en el Cabildo y de esa manera removieron a Gonzalo Rivas como secretario de la Comuna y en su lugar nombraron a Farías Pérez.

Recuerda que los regidores duros y que siempre actuaron como opositores fueron Rut Pajón y Gonzalo Chumba, quienes intentaron en varias ocasiones desestabilizar el Ayuntamiento y destituir a Felipe Pech, quien luchó contra viento y marea, pero solo que el entonces gobernador interino Víctor Cervera Pacheco, lo apoyó con obras como el remozamiento del campo de fútbol 20 de Noviembre, entre otras obras.

Incluso Cervera Pacheco transfirió el Agua Potable al Ayuntamiento, su primer encargado fue Venustiano Mandujano, pero el gobierno del Estado, por medio de la Japay, pagaba el consumo de electricidad y el sueldo de los empleados.

Manuel Muñoz también recuerda que como Jurídico del Ayuntamiento Felipe Pech le encargó la legalización de los terrenos de fundo legal que ayuntamientos anteriores habían concesionado, así que en ese trienio se entregaron unos 3,000 títulos de propiedad; en cada informe anual se daban 1,000 (títulos), los propietarios solo pagaron a $300, fue el único Ayuntamiento que legalizó los terrenos y dio certidumbre a las familias.

Fue en esa época cuando se colocó el mural de la historia de la fundación de la ciudad que elaboró el pintor Fernando Ávila Prado, recordó.— GABINO TZEC VALLE