Multitudinaria muestra de fe en la fiesta de los Tres Reyes de Tizimín

TIZIMÍN.— La Ciudad de Reyes estuvo a reventar en este segundo fin de semana de fiesta: las calles de mayor tránsito colapsaron y fue un fenómeno que desde hace varios años no se veía en el municipio.

Desde el pasado viernes 6, día oficial de los Tres Reyes, comenzó a haber mayor movimiento, había flujo constante de visitantes, mientras unos llegaban otros se iban sin tanto problema. Fue ese día cuando cientos de autos particulares de distintos lugares comenzaron a llenar la ciudad.

La llegada de devotos y peregrinos de los Tres Reyes comenzó a aumentar desde el viernes, el día oficial, cuando comenzó el flujo constante: mientras unos llegaban otros se iban sin tanto problema.

Luego de cumplir con el compromiso religioso los visitantes se dirigieron al recinto ferial y de acuerdo con las cifras oficiales, al lugar ingresaron en este fin de semana 81 mil personas y más de 10 mil vehículos entre transporte público, autos particulares y motocicletas.

Ayer incluso la pista “Cupules”, también conocida como “la aviación”, que funciona como estacionamiento de autobuses, registró más de 100 unidades de pasajeros que llegaron para honrar a los Tres Reyes.

Arribazón en Tizimín

Para el sábado, después del mediodía, la localidad comenzaba a registrar los primeros estragos por la cantidad de gente que no dejaba de entrar a Tizimín. No había cuartos disponibles y los parques, calles y áreas verdes estaban repletos de peregrinos.

Hubo confrontaciones entre conductores por las complicaciones viales en las calles céntricas, las aledañas al primer cuadro de Tizimín y las que conducen al Recinto Ferial.

Las filas de autos para poder llegar a la expo se extendían más de 4 kilómetros, y casi comenzaban desde el centro hasta la periferia que es donde se ubica el recinto por lo que para poder llegar tenían que esperar en promedio una hora o más, sin embargo hubo quienes buscaron vías alternas para poder llegar con mayor rapidez.

La Policía Municipal puso a trabajar a todo el personal de la corporación, que se dividió en los tres puntos de mayor concentración de gente: la iglesia, la expoferia y la plaza de toros.

De acuerdo con las cifras aproximadas que le proporcionaron al comandante Marcos López Ovando, director de la Policía Municipal por sus elementos, al Recinto Ferial ingresaron en este fin de semana 81 mil personas y más de 10 mil vehículos entre transporte público, autos particulares y motocicletas.

Ayer incluso la pista “Cupules”, también conocida como “la aviación”, registro más de 100 autobuses de pasajeros.

Las redes sociales fueron el medio preferido para opinar sobre la cantidad de gente que llenó Tizimín, pues no solo se hicieron memes, sino que hubo incluso polémica tras una publicación del regidor José Alejandro Mezo Gastelum, quien posteó lo siguiente:

“Ayer Tizimín se llenó, para todos aquellos que gritaron que la organización fue mala creo que no viven acá, yo tarde menos de media hora en llegar de Fovi al recinto a las 10:30 de la noche cuando todo parecía un caos usando vías alternas, sabía perfectamente que si me iba por la calle que conduce del centro hasta la feria no iba a llegar jamás por la cantidad exagerada de visitantes, no es que las autoridades no estén preparados, la ciudad no está preparada, calles angostas, gente que se estaciona de los dos lados, que se estaciona mal, que por dos cuadras prefiere usar su auto y no caminar, que se mete a las arterias congestionadas cuando podría usar otras vías, en fin, solo son pocos días al año, usando la inteligencia seguro muchos llegaron, como yo, bastante rápido a su destino, seamos Ciudad todos, aportemos a Tizimín nuestro granito de arena, criticones hay demasiados, felicidades a los que ayer aprovecharon la oportunidad de servir a nuestros visitantes, éxito total Feria 2023”, escribió y le siguieron varios comentarios de apoyo y otros de enojo y reclamaciones.