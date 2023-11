TIZIMÍN.— A cinco meses de que fue colisionado por una motociclista y quedar con secuelas que hasta la fecha le impiden trabajar; José Rafael Esquivel Uuh, de 38 años de edad, no ha recibido ayuda económica de la presunta responsable.

El afectado relató que interpuso dos denuncias formales en la Fiscalía General del Estado. No obstante, aún no recibe justicia porque no tiene dinero para contratar la asesoría de un abogado.

La presunta responsable Danet Abigail P.C., de 22 años de edad, quien la noche del jueves 27 de junio colisionó su motocicleta contra la bicicleta de Esquivel Uuh, recuperó su libertad con la ayuda de un abogado.

Un mes hospitalizado

María Rosalía Esquivel Dzib, hija del afectado, relató que su padre estuvo hospitalizado un mes en la T1 del IMSS en Mérida. Ahí tuvo un tratamiento especializado debido a las lesiones que presentó en el accidente.

Precisó que la denuncia fue puesta el 28 de junio pasado, con numero de carpeta de investigación F-5 F-5/66/2023.

Al poco tiempo le informaron que el caso estaba cerrado y era necesario que el afectado acuda a ratificar la querella por lesiones culposos, pero tampoco procedió.

Sin sustento ni dinero para sus citas médicas

José Rafael trabaja en el área de limpieza de parques y jardines del Ayuntamiento; solo tiene ese ingreso para solventar sus gastos médicos, trasporte y medicinas.

El accidente ocurrió en la calle 79 entre 44 y 44-A de la colonia Santo Domingo.

Incluso, suspendió sus citas médicas en Mérida porque ya no tiene dinero.

El afectado indicó que desconoce a quién recurrir, pues en la FGE le informaron que ya no se puede hacer nada en este caso.— Isauro Chi Díaz