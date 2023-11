TIZIMÍN.— En el estado, desde hace más de 10 años que no se hacían barridos en el área agropecuaria como los que hoy se hacen, lo que pone en apuros no solo al gremio ganadero, sino al gobierno, pues está en juego el estatus sanitario, dijo Gerardo Solís Pasos, director del área de Sanidad Agropecuaria de la Seder .

Inclusive gracias a ello el precio del ganado en pie en la actualidad ha subido en comparación con los estados que están por debajo por no tener el estatus sanitario pues la novillona de destete tiene un precio de $53 el kilo, el becerro macho destete $62 el kilo, mientras que el toro semiterminado $52 el kilo, por mencionar algunos.

En otros lugares los precios son 5 o 6 pesos menos a los que mantiene el estado de Yucatán lo que le abre las ventanas a la exportación.

Sin embargo, lo que los técnicos buscan actualmente es verificar cómo entró la brucelosis, pues aunque pudo haber sido a través de animales silvestres, no se descarta que haya entrado por algún animal del mercado negro.

Existen en el estado y precisamente en el oriente retenes pecuarios que vigilan que no ingrese animal infectado de otros estado y de ser así se mandan a áreas de cuarentena para descartar.

Pero también existen aún brechas de contrabando donde ingresa animales de otros lugares que más tarde aretean como si su origen fuera del estado.

El director del área de Sanidad Agropecuaria de la Seder, Gerardo Solís Pasos confirmó que efectivamente existe casos positivos de tuberculosis, y aunque no especificó cuántos, aseguró que ya se cuarentenó un rancho y están trabajando en ello para evitar que se siga dispersando el animal infectado.

Añadió que el despoblamiento no es culpa de ellos, pero por eso están realizando este tipo de acciones para reordenar los datos, pues las cifras que hoy se manejan, de 500 cabezas de ganado, era algo que la Confederación Nacional Ganadera tiene.

“Ahora ellos ya no son dueños de esa información, se lo pasan a Senasica y esté en tránsito la información, en el gobierno estamos protegiendo a la ganadería saliendo al campo para verificar qué es lo que tenemos, porque no sabemos cómo estamos en aretes, ni la información”

“Hace 15 años o más que no se había hecho, creo que con (el ex gobernador) Patricio Patrón que no se hacia y hoy vemos buena respuesta

Recuerda que antes mucha gente solo iba a darse de alta a principios de año y no actualizaban su información, quizá no es que haya ranchos abandonados sino que nunca estuvieron; no lo sabemos, eso queremos investigar, tampoco quiere decir que haya menos cabezas de ganado en la actualidad, por que puede ser que los números estaban inflados” expresa.— WENDY UCáN CHAN

DiariodeYucatan