TZUCACAB.— En esta villa El Buen Fin no causó tanto furor porque no hay grandes tiendas que ofrezcan ofertas y promociones, coincidieron algunos vecinos.

Muchas familias se van a otros municipios para conseguir buenos precios en los comercios, agregaron.

Padres de familia como Luis Antonio dijeron que este año El Buen Fin no causó tanto alboroto en esta villa a comparación de años anteriores. Comentó que en Tzucacab no hay tiendas departamentales grandes que ofrezcan buenos precios y variedad de artículos eléctricos, televisores, lavadoras, celulares, entre otros, que tienen mayor demanda.

El Buen Fin fue como un día normal para muchos que buscaban comprar algún artículo en el municipio.

Incluso, como cada año, muchos de ellos van a comprar a comercios de Tekax, Ticul o Mérida.

Este año no fue de mayor interés, solo vi cositas que no eran lo que buscaba. Además en el municipio no hay mucho movimiento económico como en otros lugares como Oxkutzcab o Ticul, concluyó Luis.— Martín Chac Bacab