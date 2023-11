TEKAT, Mocochá.— Por ahora no se sabe la causa de la explosión de un polvorín (ocurrida anteayer domingo) debido a que no había nadie en la zona de tres bodegas, informó ayer David Echeverría Urcelay, organizador de la Feria de la Pirotecnia de Yucatán, en rueda de prensa.

Tal vez un roedor u otro animal causó el fuego, dijo.

Narró que antes de salir del polvorín, como a las 5:30 p.m., escuchó un pequeño “tronadero” que se calmó temporalmente y, luego, ocurrió el estallido más fuerte y se empezó a quemar todo.

Fue un lamentable incidente que dejó solo pérdidas materiales; nadie resultó herido, afirmó.

En 25 años de trabajar en la actividad es la primera vez que sucede un hecho como éste, que demuestra que fue una acierto crear esta feria de la pirotecnia y sacarla del centro de Mérida, destacó.

Relató que con la supervisión de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) se hicieron tres bodegas con techos ligeros en la parte posterior del terreno, “lejos de la zona de venta al público”, a unos 260 metros de los puestos de la feria, ubicada en el kilómetro 12 de la carretera Mérida-Motul.

Afirmó que por el incendio se activaron los protocolos de seguridad de la feria.

En ningún momento la integridad de los clientes y del personal de la feria se vio comprometida, declaró.

Al quemarse el producto, colapsó el techo de un almacén y todo estalló hacia arriba, nada para los lados, así que el producto se quemó en la bodega sin afectar los alrededores, sostuvo.

Como parte de las medidas de seguridad, entre cada uno de los tres polvorines hay 160 metros de distancia y una franja de árboles que no permitirá el paso de una onda expansiva, expresó.

El empresario yucateco agradeció a los trabajadores de emergencia que atendieron el caso.

“El polvorín no cuenta con energía eléctrica, así que no pudo ser un cortocircuito; no se pasa con teléfonos celulares y solo la familia tiene acceso como permisionarios”, detalló.