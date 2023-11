TIZIMÍN.— Ante la cercanía de las festividades de fin de año, cuando se incrementa el uso de artículos pirotécnicos, el jefe de la policía local, Marcos López Ovando aseguró que los elementos tienen la consigna de estar pendientes de los lugares en donde se vendan bombitas y todo lo que contenga pólvora.

El jefe policiaco anticipó que habrá un trabajo coordinado con la Policía Estatal y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) para regular la venta de los artículos explosivos que ya proliferan en las publicaciones en las redes sociales.

López indicó que apenas el pasado viernes tuvo una reunión el personal de la Sedena en la que acordaron que los elementos de esa agrupación realizarán rondines para verificar que los que se dediquen a la venta de estos artículos cuenten con sus permisos y las medidas de seguridad que se les señale.

Los que ofrezcan bombitas, voladores y todos estos artefactos, deberán tener sus permisos a la mano para cuando se les requiera y no sean acreedores a una sanción o posible detención por no estar autorizados para venderlos o en su defecto por no acatar las medidas de seguridad.

Agregó que los permisos que se otorguen serán para venta mínima, no en grandes volúmenes, esto con el objetivo de prevenir accidentes como el ocurrido el domingo por la tarde en una bodega en el municipio de Motul.

En cuanto a los agentes municipales, tienen indicaciones de que al detectar alguna tienda donde se expendan estos artículos cuenten con los permisos correspondientes, de lo contrario se le hará saber al personal del Ejército para que ellos se encarguen de lo conducente.

Desde hace varias semanas, en las redes sociales, se ofrecen estos artículos de los que no revelan costos y únicamente lo proporcionan vía inbox.— ISAURO CHI DÍAZ