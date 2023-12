La Asociación Mexicana de Escuelas Particulares de Yucatán (Amepac) invita a la sociedad escolar a que participe en su recolecta de juguetes a fin de hacer una “Navidad feliz” para los pequeños de Oxcum, comisaría de Muna.

Esta entrega de los juguetes será el próximo martes 19 de diciembre.

Elías Dájer Fadel, presidente local de la Amepac, informó que se sumaron 12 escuelas para alcanzar la meta de 300 juguetes. Se pide, de preferencia, que sean nuevos y no requieran baterías.

La fecha límite para donar es mañana viernes porque saldrán de vacaciones.

Los puntos de recepción son los institutos Monte Líbano y Felton; los colegios Yucatán, Pinet, Partenón, Baxal Pal, “José María Vasconcelos” y Emeritense, así como los centros escolares Unesco y Maya.

La motivación principal es que las escuelas públicas y privadas deben ser un lugar de inclusión para niños y jóvenes, consideró Dájer Fadel. La última prueba PISA arrojó que un 25% de los jóvenes no se identifica con su escuela, a diferencia de la prueba de 2018, la cual arrojó que un 8% se sentía insatisfecho con su vida.

Los últimos resultados son alarmantes, expuso. Es clave que las instituciones que tienen contacto con los niños salgan de la modorra en la que cayeron durante y después de la pandemia.

También mencionó que existe cierta apatía de la que aún no logran reponerse, es importante no olvidar a los niños porque no sólo vivieron los tres años de pandemia, sino que ahora deben retomar lo que no pudieron conocer al tener clases a distancia.

Sobre la entrega de juguetes, dijo que en la caravana puede unirse quien desee acompañarlos. Como parte del festejo llevan un Santa Claus, música y mucho ambiente.— Ilse Noh Canché