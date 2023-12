VALLADOLID.— Como estaba anunciado, ayer continuó el paro de labores que mantienen los docentes, administrativos y de apoyo del Cobay de esta ciudad, en exigencia por el pago del aumento salarial.

A partir de ayer jueves el paro de labores que iniciaron desde el pasado lunes abarca toda la jornada laboral.

Como informamos, según un comunicado del gobierno del Estado, el Colegio de Bachilleres mantenía comunicación con la Subsecretaría de Educación Media Superior Federal para resolver el problema para que en breve se pague el incremento salarial.

No obstante, la Dirección General de este subsistema en Yucatán destacó que “ha realizado en tiempo y forma todos los trámites normativos aplicables para poder dar cumplimiento a dicho pago”.

El martes publicamos que los docentes, administrativos y personal de apoyo iniciaron un paro de labores escalonado y fue de una hora, luego dos y el miércoles tres, pero ayer jueves, debido a que no se llegaba a un acuerdo decidieron suspender labores toda la jornada laboral y así seguirá hoy viernes y todos los días posteriores hasta que les paguen el alza de un 6% que exigen con retroactivo al 1 de febrero.

En esta ciudad, según expusieron los manifestantes, son 1,200 alumnos del turno matutino y vespertino no acudieron a clases ayer, pero aclararon que no se les dijo que no acudan, sino que ellos dieron por entendido la manifestación y no se presentaron.

Explicaron que la federación aporta el 50% de los recursos que se aplican en el subsistema y el estado pone la otra parte, de modo que entienden que el incremento salarial de igual manera lo compartirán, pero, dicen, hasta ahora no se ponen de acuerdo y no hay una respuesta para la solución del problema.

Por su parte, de acuerdo con el citado comunicado, la autoridad federal le dio a conocer al Cobay “que en breve y dentro del plazo correspondiente, se realizarán las ministraciones para resolver esta situación, en la que también se encuentran varios estados de la República, según ha informado la propia Federación Nacional de Sindicatos de Colegios de Bachilleres (Fnscb)”.

Los manifestantes, por su parte, indicaron que es lamentable que aún no les paguen e indicaron que no hay visos de un acuerdo, por lo que solo les queda esperar, de modo que la suspensión de labores se estaría prolongando hasta hoy viernes y quizá la próxima semana.— Juan Antonio Osorio Osorno