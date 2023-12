Esta mañana el sistema de baja presión extra tropical se encontraba en el centro del golfo de México a 533 km al norte de Progreso, Yucatán y se desplaza rápidamente hacia noreste con rumbo a la parte noroeste de la península de la Florida, E.U.

Su giro en sentido contrario a las manecillas del reloj impulsa al frente frío no. 17, la masa de aire frío que lo acompaña ya se encuentra ingresando gradualmente a la península de Yucatán. Debido a lo anterior, para este día habrá un ambiente algo caluroso hacia el mediodía, viento fresco del noroeste y gradual descenso de las temperaturas que se reflejarán mas por la noche. El evento “norte” moderado en la costa provocará olas de entre 2 y 2.5 metros de altura con posibilidad de lloviznas y lluvias a partir del mediodía.

Por su parte, el meteorólogo Juan Antonio Palma, coordinador de la agencia de meteorología Meteored México, informa que los pronósticos indican lluvias fuertes dispersas (25 a 50 mm) en el suroeste, norte y oriente de Tabasco, lluvias moderadas dispersas (5 a 25 mm) en el norte, noroeste y noreste de Yucatán, occidente y suroeste de Campeche, así como en el norte, centro, sur de Quintana Roo. Toma precauciones si van a salir al mar, debido a que se podrían presentar trombas marinas y turbonadas.

Las temperaturas máximas alcanzarán valores de 26 °C a 29 °C en Yucatán y Campeche, y Quintana Roo, así como de 23 °C a 26 °C en Tabasco. En contraparte, las temperaturas mínimas para el amanecer del domingo en zonas del centro y sur de Yucatán, norte de Campeche y occidente de Quintana Roo serán de 15 °C a 19 °C, mientras que en el sur de Tabasco la temperatura mínima podría disminuir hasta los 15 °C.

Clima en Mérida

Mérida: 27° C A 29° C

Costa: 27 C A 29 C

Interior del Estado 28° C A 30° C

Clima para el domingo 17 de diciembre

Para mañana domingo la masa de aire frío que acompaña al frente frío No. 17, el cual ya se ubicará en el occidente del mar Caribe, provocará ambiente de templado a algo caluroso, cielo mayormente despejado a medio nublado y marcado descenso de la temperatura al final de la tarde y anochecer con madrugada y amanecer frío el día lunes.

Temperatura para el domingo 17 de diciembre

Temperaturas máximas

Mérida: 26 C A 28 C

Costa: 27 C A 29 C

Interior del Estado: 26 C A 28 C

Debido a que por la noche habrá fresco y frío en la madrugada, se recomienda usar ropa abrigadora y no estar en expuestos al aire libre en la medida de lo posible.

Con información del meteorólogo Juan Vázquez