MOTUL.- Un mototaxista dio muestra de honestidad y compromiso con el servicio al devolver una cartera a su dueña.

Josué Medina Solís, conductor del mototaxi 731, demostró su integridad al coordinar la devolución de una cartera olvidada durante un reciente viaje en su mototaxi.

En redes sociales los internautas felicitaron la buena acción con varios mensajes de reconocimiento al conductor.

“Excelente Josué y un abrazo y gran felicitación, a tus padres por los valores que te enseñaron. Hay una cultura la china, la japonesa, ellos no dicen me encontré esto en la calle, ellos piensa así… me encontré esto el calle, esto tiene dueño y lo dejan en el lugar que lo encontraron, por qué no es suyo… Por eso con su cultura y esos valores los chinos y japoneses han crecido como nunca”, escribió Luis Maldonado en la red social Facebook.

“También un agradecimiento de la dirección de transporte David Chan y todo su personal que están pendientes de los mototaxistas y sobre todo a Doña Angélica que siempre está en el paradero apoyando y checando que no dejen algo en el motocarro, ella se percató de la cartera y se devolvió estamos para servirles a todos”, escribió por su parte Josué Hatuey Medina Solís.