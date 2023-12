PROGRESO.– La temporada pulpera 2023, del 1 de agosto al 15 de diciembre, que por el norte que azotó el domingo 10 pasado concluyó de manera anticipada, es considerada por el sector pesquero como la peor de los últimos 20 años, pues se conjugaron todos los elementos para que sea “malísima”, y no se alcanzó la cuota fijada para 2023, expone Víctor Zacarías Solís, delegado de la Cámara Nacional de la Industria Pesquera y Acuícola (Canainpesca).

La imparable pesca furtiva, bajos volúmenes de captura, barato el kilo del molusco, bajas exportaciones a Europa —unos 20 contenedores fueron enviados—, constantes malos tiempos, el último viaje de los barcos de la flota mayor fue de pérdidas, inversiones irrecuperables, remarca el directivo.

Las embarcaciones retornaron con capturas de 300 a 500 kilos, no hubo ganancias ni se recuperaron los $300,000 que se invirtió en cada barco para lo que fue la última salida de los pulperos, refiere Víctor Zacarías.

“De la patada”, así califica el empresario Jesús Quiñones Galván, la concluida temporada de pulpo, no se cumplieron con las expectativas esperadas, los precios se mantuvieron bajos al igual que los volúmenes de captura tanto de los barcos como de las lanchas ribereñas, éstas últimas suspendieron la pesca del molusco desde fines de noviembre.

Manuel Sánchez González, secretario de Armadores Pesqueros A.C., señala que esta pulpeada, fue peor que en la pandemia del Covid-19, pues con la emergencia sanitaria hubo buenos volúmenes de pesca y ventas, que aunque fueron regulares hubo ganancias para el sector pesquero, “pero esta temporada, resultó mala, pésima, se desplomaron los precios, bajas ventas en el mercado nacional y pocas exportaciones.

Fuerte golpe

“La industria pesquera recibió un fuerte golpe en esta temporada, que podría ser mortal para armadores y permisionarios ribereños, no hay ganancias, pérdidas, inversiones en salida de barcos y lanchas que no se recuperarán, no hay manera de cobrar los anticipos que se dieron a los pescadores, ni el gasto en combustible, hielo, carnada y víveres, los capitales se desplomaron”, remarca Manuel Sánchez.

José Luis Carrillo Galaz, presidente de la Confederación Mexicana de Cooperativas Pesqueras y Acuícolas, señala que 2023 fue un mal año para la actividad pesquera, la captura de mero estuvo baja, no hay recuperación en los volúmenes de captura, se tenía la esperanza de recuperación en el pulpo, pero la temporada resultó mala, la peor de los últimos 20 años, es el acabose para pequeños armadores y permisionarios ribereños, se les gastó el capital que tenían.

Los entrevistados señalan que las consecuencias de la mala temporada pulpera ya se están resintiendo, los pescadores no tienen dinero, no ganaron en la pulpeada, se están empleando en lo que sea. Hay armadores que al quedarse sin capital y endeudados están vendiendo sus barcos, lo mismo los dueños de lanchas, ya las pusieron en venta y lo más seguro es que se salgan de la pesca.

Caos

Además, se espera un caótico 2024, pues solo se trabajará un mes en la pesca de mero y luego viene la veda que será febrero y marzo, que afrontarán los pescadores sin recursos porque en la pulpeada no ganaron para ahorrar, viene un año muy difícil, señala Víctor Zacarías.

En esta temporada pulpera, la cuota establecida del pulpo maya para Yucatán y Campeche es de 21,392, pero de acuerdo con información oficial del el Sistema de Información de Pesca y Acuacultura (Sipesca), hasta el 28 de noviembre pasado solo se habían capturado 19,022 toneladas del molusco, lo que representa el 88.9 por ciento.

En la temporada 2022, la captura fue de más de 30,000 toneladas del molusco, los precios llegaron hasta los 150 pesos el kilo, y en esta recién concluida temporada de 2023, el kilo del molusco se pagó de entre $85 y $90, luego aumentó a los 100 pesos, en la última quincena de noviembre llegó a pagarse a $110 el kilo, cuando ya escaseaba por los constantes malos tiempos.

Antecedente

Comentan que algo similar ocurrió más o menos por el año de 1999 o en el 2000, cuando el que el sector pesquero enfrentó grave crisis pesquera, resultó una mala temporada de pulpo, hubo pérdidas y muchos permisionarios quebraron y se salieron de la pesca.

De acuerdo con la doctora Alicia Virginia Poot Salazar, directora del Centro Regional de Investigaciones Pesqueras de Yucalpetén, del Instituto Nacional de Pesca (Inapesca), en los últimos 20 años la producción promedio ha sido de 20,000 toneladas de pulpo maya y 6,961 toneladas del patón (octopus vulgaris).

En la temporada de 2022, precisa la doctora Poot Salazar, se capturaron 23,903 toneladas del pulpo maya y 10,036 toneladas del patón.

La científica destaca que es importante que los permisionarios registren correctamente sus capturas en los avisos de arribo, es la única forma en que puede ayudarse al sector pesquero, pues los datos oficiales son los que se contabilizan en los avisos de arribo y de ahí se puede determinar cómo se encuentra el recurso y si hubo o no un desplome.— MEGAMEDIA