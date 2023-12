TIZIMÍN.— Al iniciar las vacaciones decembrinas anteayer viernes, los maestros se fueron sabiendo que deberán retornar a los planteles educativos el 3 de enero próximo y los alumnos, el día 8.

Al respecto, el supervisor de la zona 102 de primarias, Francisco Loría Serrano, informó que ya no se puede hacer como antes, cuando los maestros le decían a los alumnos que no asistan a clases hasta después de la fiesta tradicional en honor de los Santos Reyes.

“Eso pasó a la historia, ahora por las planeaciones se tiene que cumplir de acuerdo con el calendario que regirá el segundo trimestre del ciclo escolar; son tiempos en que todo está programado y difícilmente en Tizimín se vuelva a hacer aquello de aplazar el regreso por la feria”, explicó.

Precisó que los docentes volverán a las aulas el 3 de enero próximo porque los días 4 y 5 tendrán cursos de actualización, reuniones y otras actividades para estar listos para recibir a los alumnos a partir del 8 de enero.

Tampoco los estudiantes pueden disponer de más días de descanso porque se atrasarán con los temas programados para esas fechas, a diferencia de hace una década cuando no asistían y el maestro podía posponer las tareas, recordó.

En la cabecera municipal era común esa practica de faltar a clases debido a la fiesta tradicional en honor de los Tres Reyes.

Lo mismo pasaba los días de carnaval cuando el sindicato podía decretar más días de asueto, recordó Loría Serrano.

“Eso ahora ya no se puede, si algún maestro no asiste y no justifica su inasistencia se le descuenta en la nómina”, indicó el entrevistado.

El supervisor escolar deseó que los maestros aprovechen este periodo de descanso para estar con su familia, celebrar el nacimiento de Jesús y, sobre todo, para descansar y recargar pilas para iniciar el siguiente trimestre escolar.

Tanto maestros como alumnos cumplieron en los últimos días con sus festivales navideños.

Los niños bailaron, cantaron temas navideños y recibieron la visita de Santa Claus.— Isauro Chi Díaz