PROGRESO.— Durante la noche del sábado, los católicos de Chicxulub Puerto llevaron al cabo un festejo al dos por uno en conocido local de la zona centro de esta comisaría porteña.

El día fue elegido para llevar a cabo la tradicional posada comunitaria que año con año se llevaba al cabo en el templo parroquial de Nuestra Señora de la Asunción, pero dada la situación actual del templo, tuvieron que recurrir a buscar un local para dicho festejo.

La actividad comenzó con la celebración eucarística, que tuvo lugar a las 7 de la tarde en la capilla de la Caridad del Cobre; desde ahí, una parte de los fieles caminó en procesión pidiendo posada en algunas casas elegidas durante el trayecto, hasta llegar al local que se ubica en la calle 18 entre 23 y 25 de esta localidad.

En ese lugar se entonaron las últimas estrofas de los conocidos versos para pedir posada y se dio paso a un pequeño festival amenizado por los niños de las diferentes catequesis que están presentes en este lugar.

Previo al inicio del evento se recordó a los cerca de 300 asistentes que el motivo de esta celebración era, además de realizar la posada comunitaria, también festejar y felicitar al párroco de este puerto, el presbítero Ricardo Ruiz Sacramento, quien en días pasados celebró su aniversario sacerdotal número 35.

La fecha de aniversario del sacerdote fue el pasado día 14 de diciembre, cuando acudió al municipio de Buctzotz, en la parroquia de San Isidro Labrador, donde se llevó al cabo la misa por dicho aniversario que comparte con sus hermanos sacerdotes Pedro José Echeverría López y Luis Felipe Pool Estrella.

El primer número del emotivo festejo estuvo a cargo de las niñas y niños del catecismo del Buen Pastor quienes, acompañados, del coro parroquial Lumina interpretaron los villancicos “Campanas de Belén” y “Es de María”, mismos que fueron bien recibidos por el público asiste que los premio con un fuerte aplauso.

Pastel

Previo al segundo número, se pidió al padre Ricardo pasar al centro, donde partió el pastel que se compartió con todos los asistentes, quienes aprovecharon para cantarle “Cumpleaños feliz”.

El segundo número de la noche estuvo a cargo de los niños de la catequesis de San Francisco de Asís, quienes presentaron una obra de teatro musical titulado “Una Verdadera Navidad”, que incluyó diversas canciones entre villancicos y música popular, incluso una pequeña del grupo interpretó el “Burrito Sabanero” en lenguaje de señas mexicano, pues se explicó que dicha catequesis enseña ésta y otras maneras de comunicación para personas con discapacidad.

Al final, el mensaje de la obra fue que no importan los regalos, Santa Claus, las decoraciones y todo a lo que nos hemos acostumbrado a identificar como “necesario” para una Navidad, sino que lo que verdaderamente importa de la Navidad es Jesús.

Al final, el padre emitió un mensaje para la comunidad: “Creo que lo de festejar las posadas como parroquia es un gesto importante, toda vez que vivimos en un ambiente social antinavidad, ya no es que se ignora, sino que es contra la Navidad, por lo que recordar el verdadero sentido es fundamental y claro que al ver la alegría de la gente, las familias reunidas en torno a los niños, la organización que esto lleva, la generosidad, pues son las muestras que a través de mis hermanos Dios me da el cariño y aprecio por mi servicio y mi ministerio y eso obviamente me fortalece espiritualmente, a todos les agradezco mucho, Dios les bendiga”.— Abraham Ismael Raz Herrera