CIUDAD DE MÉXICO.— El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) en su pronóstico general para este miércoles, dio a conocer que, el ingreso de humedad sobre el sureste del territorio, sur del Golfo de México y costas de la Península de Yucatán, que ocasionarán intervalos de chubascos en Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

En su pronóstico para la Península de Yucatán, el SMN prevé bancos de niebla en la región, en horas de la mañana, así como viento de componente norte con rachas de 40 a 60 Km/h. y oleaje de 1 a 3 metros de altura en costas de Yucatán y Quintana Roo.

¡Buenos días! Te informamos las condiciones del tiempo que se pronostican para este miércoles en #México. ¡Toma precauciones ante las bajas #Temperaturas! pic.twitter.com/m3PR1HungM — CONAGUA Clima (@conagua_clima) December 20, 2023

También prevé lluvias en los municipios de Campeche: Carmen, Escárcega, Champotón, Campeche y Hopelchén; en la región noreste de Yucatán y en los municipios de Quintana Roo: Lázaro Cárdenas, Isla Mujeres, Benito Juárez, Puerto Morelos, Solidaridad, Felipe Carrillo Puerto y Othón P. Blanco.

Clima en Mérida

El pronóstico de temperaturas para la ciudad de Mérida es en el rango de 23 a 27 °C como máxima y de 14 a 18 °C la mínima. Para el interior del estado, la máxima será de 23 a 25 °C en el sur y la mínima de 11 a 13 °C en el sur.

Temperatura actual de Mérida

A las 8:00 de la mañana de este miércoles, la temperatura en Mérida fue de 18° Celsius, con humedad del 76% y vientos de 6 Km/h.

En su cuenta de la red social “X”, antes Twitter, el meteorólogo Juan Antonio Palma Solís, coordinador de la agencia de meteorología Meteored México, informó que, durante este miércoles se prevén lluvias dispersas en regiones de Yucatán y Quintana Roo, así como en el estado de Campeche y Tabasco. Además el ambiente será cálido durante el día y con “heladez” al amanecer de mañana jueves.

El Tiempo en Quintana Roo

Temperaturas registradas en Yucatán

Temperaturas mínimas hoy miércoles 20 de diciembre que hace llegar el meteorólogo Juan Antonio Vázques según las mediciones de las estaciones de la UADY CHMDY AMIPY

Mérida y zona metropolitana

FIUADY NORTE: 11.3 C

CHMDY NORORIENTE: 11.4 C

QUINTERO ORIENTE: 11.4 C

SAN CAMILO KANASIN: 11.0 C

TANIL UMAN: 10.1 C

Interior del Estado

SUROESTE MAXCANU: 8.9 C



Cinturón Central de Cenotes

TIMUCUY: 8.4 C

LEPAN: 8.1 C

Cono Sur

EL ESCONDIDO: 8.0 C

Costa Norte

SAN BENITO: 14.1 C

Costa Noreste

LAS COLORADAS: 15.6 C

Clima CDMX

En su pronóstico general, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), prevé para el Valle de México: Por la mañana, se pronostica cielo parcialmente nublado, bruma y ambiente frío a muy frío con posibles bancos de niebla. Por la tarde cielo despejado a parcialmente nublado con bruma y ambiente fresco a templado, sin probabilidad de lluvia en la Ciudad de México y en el Estado de México. Viento del noroeste de 5 a 15 km/h con rachas de 35 km/h. Para la Ciudad de México se pronostica temperatura mínima de 3 a 5 °C y la máxima de 20 a 22 °C. Para Toluca, Edo. Méx., la temperatura mínima será de 0 a -2 °C y la máxima de 18 a 20 °C.

¿Cómo estará el clima?

El SMN, en su pronóstico por regiones anticipa para el Golfo de México: Cielo medio nublado a nublado durante el día, con lluvias aisladas en Veracruz y Tabasco; sin lluvia en Tamaulipas. Por la mañana ambiente fresco; templado en zonas costeras y frío a muy frío con bancos de nieblas en zonas altas de la región, siendo gélido en cimas montañosas de Veracruz. Durante la tarde, ambiente templado. Viento de componente este de 10 a 20 km/h en la región, con rachas de 40 a 60 km/h en zonas de Tamaulipas.

Mientras que, para la Península de Yucatán pronostica: Cielo medio nublado durante el día, con chubascos vespertinos en Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Ambiente fresco a templado durante la mañana y templado a cálido por la tarde. Viento de componente norte con rachas de 40 a 60 km/h y oleaje de 1 a 2 metros de altura en las costas de Yucatán y Quintana Roo.