Mal día de cruceros en Progreso; miles de visitantes y pocas ventas

PROGRESO.- Febrero inició con el arribo de dos cruceros a Progreso, uno de los cuales trajo a poco más de 100 pasajeros pero la jornada turística fue baja debido a que pocos turistas se quedaron en la ciudad y gastaron poco durante su estancia en el puerto.

De acuerdo con información de la Administración del Sistema Portuario Nacional de Progreso (Asipona), este miércoles 1° de enero hubo doble arribo de cruceros, el Radiance of the Seas y el World Voyager.

Turismo de cruceros se fortalece en Yucatán

Febrero inició con la llegada de dos cruceros a Puerto Progreso, en lo que podría apuntar al comienzo de una buena temporada del turismo de cruceros en Yucatán.

El Radiance of the Seas de 293 metros de eslora, operado por la naviera Royal Caribbean que llegó a las 6:43 horas, zarpó a las cinco de la tarde. El crucero llegó directo de Galveston con destino a Cartagena, Colombia, trajo a bordo a 2 mil 135 pasajeros y 904 tripulantes.

El segundo crucero que atracó a las 8 horas en la terminal remota es el World Voyager de 126 metros de eslora y operado por la naviera Mystic Cruises, a bordo viajan 119 pasajeros europeos y 113 tripulantes que llegó procedente de Cozumel y zarpó a las ocho de la noche con destino a Majahual, Quintana Roo.

Los turistas europeos fueron trasladados a las zonas arqueológicas por lo que ninguno se quedó en la ciudad, según indicaron los prestadores de servicios.

La próxima semana arribarán a Progreso otros dos cruceros, el Carnival Breeze y Carnival Valor, que llegarán el próximo miércoles 8 y jueves 9 de febrero, de acuerdo con el calendario de arribo de barcos de recreo de la Asipona.

Pocas ventas pese a llegada de cruceros en Progreso

Los prestadores de servicios comentaron que no fue un buen día de jornada turística, pues de los dos cruceros que arribaron a Progreso prácticamente solo cuenta uno debido a que la embarcación que transporta a los turistas europeos no se quedan en el puerto ya que tienen contratados paquetes para visitar las zonas arqueológicas y Mérida.

De los 2 mil 135 pasajeros que viajan en el Radiance of the Seas solo se quedaron unos 300 en el puerto, de los cuales unos 30 recorrieron la ciudad en carros de turismo, otros estuvieron en la playa del Malecón, muy pocos ocuparon palapas y sombrillas, ninguno uso los servicios de masajes, de modo tal que las masajistas no ganaron nada.

En la zona de bares y restaurantes de la calle 80 entre 21 y 23 tampoco tuvieron clientela del crucero, los canadienses que residen en el puerto como de costumbre llegaron al mediodía para consumir bebidas y alimentos.

Los prestadores de servicios comentaron que solo les queda esperar el fin de semana que será largo por el puente del día festivo, aunque el viernes el puerto se verá afectado por el norte que se anuncia para ese día y sus efectos se prolongarían hasta el sábado.