Carnaval de Progreso 2023: anuncian eventos gratuitos, pero cobran por zonas VIP

Una oleada de críticas hay contra el Ayuntamiento de Progreso, al que acusan de “mentirosaurio” y discriminación, debido a que anunció con bombo y platillo que todos los eventos del Carnaval son gratuitos, pero resultó que sí hay cobros en tres conciertos, de $806 a $1,722.

Usuarios de Facebook publicaron fotos de boletos pagados y reportaron que en los conciertos de hoy viernes, mañana sábado y el domingo 19 se cobra para entrar a la zona VIP (Persona Muy Importante, por sus siglas en inglés) ubicada junto al escenario y la gente que no pague irá atrás, en la llamada zona general.

Anteanoche miércoles, tras la Quema del Mal Humor, al responder a las quejas, Gabriela Alejandra Castilla Blanco, presidenta del Comité Organizador del Carnaval de Progreso, confirmó que sí hay cobros en los tres conciertos y la entrada es gratis solo en la zona general.

Según un vídeo que se comparte en Facebook, Alejandra Castilla alegó que la empresa que trae a los artistas es quien se quedará con el dinero que se recaude por los boletos de la zona VIP para los tres de los conciertos del Carnaval de Progreso.

Las quejas no se hicieron esperar de los internautas.

¡¡¡Sí, cómo no; cree que nacimos ayer!!!, escribió Irasema Tec López en los comentarios del vídeo.

“Entonces sí hay diferencia y sí hay distinción, porque si no tienes para pagar la zona VIP no puedes tener acceso hasta ahí; la entrada es gratuita ¿pero vas al lado que no puedas pagar? Sería el colmo que no tengas baño en ese lado”, opinó a su vez Lupis Sánchez.

“Pero la gente irá aunque los humillen; la clase alta al frente, la clase baja atrás, y todos, como quieren ver a sus artistas, no les importará la humillación; muy mal, antes las cervecerías bajaban artistas sin costo alguno, ahora ya nadie quiere gastar”, escribió Scarlet Pimpinela.

Gaby Peniche Aguilar le respondió que “eso no es cierto. Cuando vino Intocable y lo trajo la cervecería yo pague mi lugar VIP y aparte canastillas y ni tomo, y ni me quejé, solo yo quería estar en un mejor lugar. Pienso no es obligatorio ni asistir ni pagar si no tienes”.

Lorenzo Santiago Zavala Méendez opinó que “los contratos para que vengan los artistas son pagados con las recaudaciones del municipio que generan de los impuestos ciudadanos, motivo por lo cual no se deben cobrar esos eventos. Todo lo que digan son mentiras para justificar su transa”.

Otros, aprovecharon la tendencia y contestaron con memes de dinosaurios “PAN #ratesaurio” y “mentirosaurio”, este último con la cara del alcalde Julián Zacarías Curi.