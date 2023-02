Comisario de Las Coloradas amenaza con renunciar ante falta de apoyo; ola de robos, la causa

LAS COLORADAS, Río Lagartos.— Ante el abandono de la comunidad por las autoridades encabezadas por la alcaldesa Floricely Alcocer Marfil, el comisario José Navarro Argáez lanzó un llamado a la población a frenar la ola de robos que azota a la población.

En Las Coloradas, al mes, se roban unas 15 motos, dijo Navarro en un vídeo que publicó en redes sociales.

También lamentó que los ladrones sean personas que están plenamente identificadas, pero que no son denunciadas por temor a represalias.

Noticias Relacionadas Vuelven a bloquear una vía en Las Coloradas; exigen al gobernador que cumpla su promesa

Adelantó también que si su llamado no surte efecto no descarta la posibilidad de renunciar al cargo.

Renunciaría al cargo comisario si no lo respaldan

El comisario de este puerto, José Navarro Argáez, lanzó un enérgico llamado y una seria advertencia a los pobladores para unirse y hacer algo para frenar la ola de robos que afecta en los últimos meses a la población.

En el video que compartió en su cuenta de Facebook, Navarro Argáez lamentó el abandono de las autoridades municipales que encabeza la presidenta Floricely Alcocer Marfil, en este y otros temas.

“Yo mismo he recuperado motocicletas que fueron robadas, he agarrado a los ladrones, los pongo a disposición de la autoridad correspondiente, lamentablemente salen libres” dijo. “Dicen que es de cobardes renunciar, pero si no tengo el apoyo de la gente y de las autoridades municipales de Río Lagartos, voy a tener que hacerlo, me voy a bajar del barco y que venga un mejor marinero, me siento desanimado”, dijo.

Retomando el caso de las detenciones, puntualizó que cuando los papás se enteran que su hijo fue detenido por robo se molestan y se van en contra la autoridad auxiliar del puerto, es decir, que lejos de pedir castigo, se enojan.

En este sentido agregó que solo unidos podrán lograr devolverle al puerto la seguridad que se vivía antes y se le exige a la autoridad municipal.

En este sentido considera que pueden conseguir las dos casetas para la policía en cada entrada, la que va hacia Río Lagartos y la que conduce por el camino poco transitado hacia El Cuyo.

Sería el segundo comisario en renunciar

No precisó la fecha, pero dijo que de acuerdo al apoyo que reciba de los pobladores de este puerto, reventarán voladores para convocarlos y demostrar esa unidad que anhela, para ello es necesario que la mayoría salga.

De no ser así, insiste, se verá en la necesidad de desistir del cargo que ocupa actualmente, pues a pesar de todo su esfuerzo, él solo no puede hacer mucho sobre este y otros temas que aquejan a los ciudadanos de Las Coloradas.

Con esta advertencia, y de concretarse su renuncia, sería el segundo en tomar esta decisión, pues en la pasada administración que encabezó Erick Alcocer Estrada, el comisario Ernesto Alonzo también renunció a su cargo por diferencias con el alcalde.

Ahora, la gota que derramó el vaso, fue lo ocurrido en días pasados donde se le acusa a la pareja de la actual tesorera municipal, presuntamente de estar involucrado en estos robos, principalmente de motocicletas. Uno de sus cómplices fue detenido el pasado martes por la noche y recuperaron uno de los vehículos hurtados, pero a las pocas horas el individuo identificado como Miguel C.H. salió libre para continuar con su ilícita actividad.— Isauro Chi Díaz