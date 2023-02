Nuevo norte duraría 3 días y afectaría a un Carnaval

PROGRESO.— El norte del frente frío 31 afectará durante este fin de semana las costas de Yucatán, de hoy al domingo, según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

La pesca ribereña se suspende desde hoy viernes y la coronación de los reyes del Carnaval, programada para hoy a las 6 p.m., podría ser afectada por las lluvias y vientos del sistema frontal.

Los puertos están abiertos a la navegación en general, informó ayer jueves la Capitanía Regional de Puertos, a cargo del capitán Miguel Ángel Martínez Hernández.

La Capitanía avisó a la comunidad marítima, pesquera y portuaria que deben tomar precauciones porque se espera un norte.

La Capitanía Regional informó que el frente frío 31 azotaría con vientos del Norte y Noreste de 37 a 46 km/h, con rachas de 64 a 74 km/h, y olas de 1.5 a 2.4 metros de alto las costas del norte yucateco y Canal de Yucatán.

Fuentes de la Capitanía Regional dijeron que hoy en la tarde o noche podría llover y azotar vientos y marejadas elevadas.

Los puertos serían cerrados a la navegación hoy viernes.

El pescador Eduardo López dijo que la pesca ribereña se suspende a partir de hoy viernes porque los efectos del norte se comenzarían a sentir al mediodía.

Indicó que los ribereños no saldrán a pescar para no exponerse al meteoro en alta mar, “pues ocurre como maldición que estando en alta mar y con mal tiempo el motor fuera de borda se echa a perder, así que mejor no salimos a pescar”.

Como presagio de mal tiempo, ayer azotaron vientos del Sur y hubo mucho calor, lo que ocurre cada vez que va a azotar norte.

Anoche, el SMN pronosticó que el frente frío 31 llegará hoy a Yucatán, donde causará lluvias muy fuertes (de 50 a 75 mm) y, en las costas, un norte con rachas de 50 a 70 km/h y oleaje de uno a tres metros de alto.— Gabino Tzec Valle