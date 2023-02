Fallece hombre que cayÃ³ a una piscina en un accidente en el PerifÃ©rico de MÃ©rida

MÉRIDA.- Dídier Eduardo P. R., de 41 años de edad, murió en el hospital Ignacio García Téllez del IMSS a consecuencia de las lesiones que sufrió en un accidente de tránsito ocurrido en el Periférico de Mérida la mañana del viernes, donde su vehículo acabó dentro de una piscina.

Como publicamos, el ahora occiso fue rescatado de su vehículo por un hombre de la tercera edad, encargado de cuidar el balneario "San Felipe". Minutos después fue trasladado al hospital "Ignacio García Téllez" del IMSS, donde se reportó su muerte cerca de las cinco de la tarde, lo que fue confirmado por fuentes de la policía.

Didier Eduardo, de acuerdo con la información obtenida, habría dormitado al volante, lo que provocó que se saliera del camino. Chocó contra un árbol y luego acabó en el interior de una piscina del balneario.

"Don Panchito es el héroe" repetían una y otra vez los propietarios del balneario "San Felipe", donde ayer por la mañana ocurrió el accidente.

Don Francisco Martínez, de 80 años de edad, dijo que trabaja como velador en ese lugar y ayer por la mañana, cerca de las 10, escuchó un fuerte ruido que lo alertó.

"Estaba yo atrás cuando escuché el ruido. Vine a ver y vi que el carro dentro la piscina", señala el señor. "Levanto la mirada y veo que está el chavo adentro. Tenía sangre y no se podía mover. Ni modo que lo deje ahí muriendo. Me metí a la piscina y lo saqué, si no se iba a ahogar", comentó el señor.

Como pudo logró sustraer al hombre del auto y lo arrastró a la orilla de la piscina, donde fue apoyado por otra persona vestida de civil y un elemento de la Secretaría de Seguridad Pública.

El lesionado fue valorado por socorristas de la SSP y minutos más tarde, trasladado a un hospital. La policía se quedó en el lugar para tomar conocimiento y realizar las diligencias correspondientes.