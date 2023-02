Romería por la Virgen

HUNUCMÁ.— Una romería de devotos de la Virgen de Tetiz se registró ayer domingo en la parroquia San Francisco de Asís en el centro de esta ciudad, para venerar a “La Pobre de Dios” en el último día de su fiesta.

La sagrada imagen será llevada en procesión hoy lunes en la mañana hasta su santuario, la iglesia de San Bernardino de Siena en Tetiz, de donde llegó el 22 de enero pasado.

Ayer, las celebraciones en honor de Nuestra Señora de Tetiz en la parroquia comenzaron a las 8 de la mañana con una misa y, simultáneamente, la kermés en el atrio.

Dos horas después, el párroco ofició la misa de salida del Gremio de Señoras, Camioneros y Transportistas.

En la homilía, el sacerdote recordó que el segundo mandamiento dice “No jurarás el nombre de Dios en vano” y dijo que “uno debe ser correcto y saber decir sí cuando es sí y no cuando es no, y no andar anteponiendo a Dios para justificarnos”.

“El quinto mandamiento es ‘No matarás’. Uno también mata con las palabras, con las acciones, matamos cuando hablamos mal de nuestros semejantes, matamos cuando despreciamos, matamos más con la boca cuando se habla de nuestra propia familia, cuando ofendemos a nuestros padres; eso también es pecado”, expresó.

“Y el sexto mandamiento (es) ‘No cometerás actos impuros’. Debemos ser puros de corazón ante Dios, así que primero ve y reconcíliate con tus hermanos antes de llevarle una ofrenda a Dios, ya que la mejor ofrenda será la reconciliación, el perdón, la caridad y la humildad con la que trates a los demás”.

Recordó “la frase de San Agustín ‘Ama y haz lo que quieras’, porque si callas, callarás por amor; si perdonas, perdonas por amor, porque al amor siempre debe estar entre nosotros, ya que nuestras obras y motivaciones deben ser para el bien de todos.

“Y que esta visita de la santísima Virgen haya sido para vivir en el amor con la familia y con la comunidad”, finalizó el sacerdote.

La veneración

Tras la misa, se invitó a los fieles a venerar a la Virgen y niños, jóvenes y hasta adultos mayores en sillas de ruedas formaron larga fila en el pasillo central de la iglesia.

Los custodios ayudaron a los adultos en sillas de ruedas a acercarse a la imagen.

Aunque sea por un momento, pudimos estar cerca de la Virgen, expresó una persona de la tercera edad.

Otros devotos con su ramito de ruda tocaron el manto de la sagrada imagen.

“Da tristeza al saber que mañana la tenemos que regresar a su santuario, pero espero que Dios me dé vida para poder estar de nuevo con ella el próximo año”, dijo emocionado uno de los cargadores de la Virgen, mientras miles de personas seguían formando fila para estar frente a la Virgen.

A las 11 a.m. se celebró otra misa, la de la entrada del gremio de Comerciantes.

En la kermés, la gente disfrutó del espectáculo de “Leonel, el coronel”, la mascota de los Leones de Yucatán.

Asimismo, chicos y grandes se tomaron fotos con “Leonel, el coronel” y la Copa de Campeón de la Liga Mexicana de Béisbol de 2022, de los Leones, la cual se exhibió de 11 de la mañana a 1 de la tarde para colaborar con la kermés parroquial.

La romería de fieles aumentó en la iglesia cuando a las 12:30 p.m. se ofició otra misa y, después, salió la procesión con la imagen de la Virgen para recorrer las primeras cuadras del Centro, acompañada de devotos.

El estruendo de los voladores y los repiques de las campanas de la iglesia anunciaron que la Virgen entraba de nuevo al templo, abarrotada ya por miles de peregrinos, y se inició la misa de las 2 de la tarde.

Mientras tanto, en el atrio de la iglesia muchas familias ya ocupaban mesas y comían kibis de pescado y empanadas de cazón que un grupo colaborador de Sisal preparó. También hubo puestos de tacos de cochinita, relleno negro y otros antojitos.

Por su parte, los niños bailaban durante un espectáculo de botargas de Minnie Mouse, Sonic y otras.

Las actividades en la iglesia continuaron con un rosario a las 3 p.m., la misa del gremio de Comerciantes, a las 6:30 de la tarde, y las misas de 7:30 y 9 p.m., esta última para agradecer la visita de la Virgen de Tetiz.— María Inés Castilla Quintal