Edil de Tizimín califica de ''tramposa'' una consulta

TIZIMÍN.— Como una “consulta tramposa” fue calificada por el alcalde Pedro Couoh Suaste las encuestas realizadas el pasado fin de semana en torno al polémico tema de gastar 50 millones de pesos en el Centro Histórico de la ciudad.

La consulta popular se realizó en diferentes parques de los pasados sábado y domingo y la principal pregunta fue: “¿Estás de acuerdo que se gasten los 50 millones de pesos que recibió el ayuntamiento en la remodelación del parque principal de nuestra cabecera?”.

Al respecto el primer edil señaló que el ejercicio no lo hicieron “simples ciudadanos” sino por personas identificadas con un partido (Morena) que tienen un fin netamente política partidista presentando la situación de manera incorrecta.

Además explica que ese recurso millonario no va a pasar por manos del ayuntamiento porque quien va a ejecutar y a licitar la obra es el gobierno del Estado.

“Nosotros no vamos a tocar un solo peso partido por la mitad”, expresa.

Por otra parte argumentó que aún no pasa a Cabildo debido a que el proyecto no se ha culminado pues tiene su proceso.

Detalla que primero se hizo un anteproyecto que se le presentó a los directamente involucrados, luego que lo aprobaron y estuvieron de acuerdo; se le muestra al gobernador a quien también le gustó la idea.

Gasto de $1.5 millones

“Una vez teniendo el visto bueno del gobernador se mandó a hacer el proyecto ejecutivo que costó casi millón y medio de pesos que eso sí lo pagamos nosotros, apenas tuvimos el presupuesto de 52 millones se le informa nuevamente al mandatario.

“Nos mandaron a la Secretaría de Obras Públicas para reunirnos y ver los detalles, una vez que terminemos con ese proceso tendremos que pasar al INAH para que nos libere el proyecto y después entonces se los presentaré a los señores del Cabildo, no puedo someter algo que no está concluido y no sabemos si el INAH me autorizará realizarlo”.

Couoh Suaste dijo que ese grupo político partidista (Morena) lo único que busca es impugnar una obra del gobierno del estado, pero con acciones mañosas.

“El ayuntamiento nunca llegará a tener ese dinero así que, o aprovecho la decisión del gobernador o no voy a tener nada porque ese dinero es como el Ramo 33: tiene reglas específicas y no puede utilizarse para otra cosa”.

“Esas personas solo quieren desacreditar la obra insignia de este ayuntamiento que va a transformar a tizimín, no hay intención de hacer otra cosa y si la hubiera no se puede hacer, no es decisión del ayuntamiento sino del gobernador”, precisa.

Según el alcalde, esa consulta hecha por un grupo de personas no contó con ninguna regla así como se acostumbra en su partido y lo que ya dijeron que tuvieron 500 opiniones que “es absolutamente nada dentro del universo”.

“Solo están haciendo un escándalo mediático en redes sociales, Si pones una mesa y llamas a una personas a que pase y le preguntas en qué le gustaría que se gasten 50 millones de pesos pues obvio te van a decir que en un hospital porqué no saben los costos, no saben que ese dinero no se puede usar para eso y que no lo tiene y nunca lo tendrá el ayuntamiento, por eso es tramposo y en el último de los casos están poniendo en riesgo que Tizimín ya no reciba esa inversión porque si llegara a tener éxito lo que están haciendo perderíamos todo”, declaró.— WENDY UCÁN CHAN