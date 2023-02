Yucatecos, referencia en México gracias a sus comités de vigilancia

RÍO LAGARTOS.— Los puertos de la costa oriente son hoy un modelo a seguir a nivel nacional, con la integración de Comités de Vigilancia Pesquera Comunitaria en pro de los recursos naturales marítimos.

Aunque formalmente desde hace un año que se creó este organismo integrado por pescadores y directivos de las diferentes cooperativas, las actividades en lucha por el furtivismo se llevan realizando desde hace aproximadamente siete años.

Con recursos propios , los pescadores se han armado de valor y han peleado en altamar contra furtivos para frenar el saqueo no solo de especies en veda, o que no tienen la talla permitida, sino hasta la captura con artes de pesca prohibidas.

En vista de los resultados que han obtenido y tras el constante reclamo hacia las autoridades correspondientes, recientemente se conformaron los comités de vigilancia, mismas que están reconocidas por el gobierno y que incluso ya tienen el apoyo de dependencias estatales y federales.

Reciben apoyo para continuar su labor

En los últimos meses han recibido embarcaciones, motores, chalecos, radios y otros equipos, para realizar en coordinación con la marina, Conapesca y SSP las inspecciones por mar, con resultados favorables pues se ha podido controlar el furtivismo.

Aunque no se ha logrado combatir de raíz el problema, los mismos pescadores han colaborado para cuidar sus propias especies en veda.

Ayer se llevó al cabo la primera sesión de los comités de vigilancia con asistencia de líderes de la federación regional de sociedades cooperativas de la industria pesquera del centro-poniente, la federación del Oriente y la confederación mexicana de cooperativas pesqueras y acuícolas.

La actividad se realizó en el marco de la pesca sustentable y protección de los recursos pesqueros, resaltando por parte de los líderes, los importantes resultados que se han obtenido ante una vigilancia constante por mar.

Aunque se abordaron diversos temas, uno de los principales fue el explicar el ciclo de vida del mero, el plan de recuperación a través de estrategias y beneficios.

En su intervención José Luis Carrillo Galaz de la confederación mexicana de cooperativas pesqueras dijo que 30 o 40% de la producción mundial se realiza de manera ilegal eso significa un impacto generalizado.

Explicó que eso ocurre por la falta de orden, planeación y organización dando como resultado la pesca ilegal de las especies.

Comités de Vigilancia Comunitario: qué son

Añadió que ya es el segundo año que están trabajando con los comités de vigilancia Comunitario: “No son grupos de choque ni autodefensas: son creados para coadyuvar a la autoridad, nosotros no sacamos una lancha o barco a vigilar si no tenemos el visto bueno de la autoridad”, expresó.

“Lo que buscamos es promover la participación social en las diferentes comunidades donde tenemos influencia, incluso ya estamos en 15 de 17 estados, aquí no solo exigimos que la autoridad vigilé si no también Vigilamos”.

Incluso dijo que han hecho alianza entre productores, organizaciones no gubernamentales, instancias de gobierno y eso es una parte importante ya que la zona que va desde San Felipe, rio Lagartos, Coloradas y El Cuyo es una de las más cuidadas.

“Hoy puedo decir que aomos ejemplo nacional y tengo la intención de replicarlo en los demás estados”.

En breve entrevista Romel Alcocer Díaz presidente de la federación regional de sociedades cooperativas del Oriente dijo que ya son 5 cooperativas afiliadas que trabajan en colaboración con los tres niveles de gobierno para realizar un buen desempeño en el cuidado de especies como la langosta y el mero.

Dijo que gracias a esas actividades de vigilancia les ha ido bien pues se ha mantenido la especie y ha habido buenas produccion.

Felicito a los de El Cuyo, pues gracias a qué se unieron a vedarse con anticipación en la temporada de la langosta están viendo los beneficios y en esta vez hasta ellos mismos lo pelearon.

Ayer después de la reunión se dio un banderazo con los comités de vigilancia ante un nuevo año de actividades.—