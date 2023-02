Carnaval de Progreso 2023: por pagos al Ayuntamiento se disparan precios del pescado y paseos

PROGRESO.– Los recientes cobros de permisos a los puestos de venta que permanecerán en el malecón durante los días del Carnaval de Progreso 2023 han elevado los precios de los productos, siendo imposibles de pagar para algunos proveedores.

Desde el pescado frito, renta de palapas y sombrillas, así como de marquesitas, elotes, micheladas y otros productos han disparado sus precios a fin de que los comerciantes puedan recuperar los mil pesos invertidos por día laborado durante el Carnaval.

Como se informó, algunos puestos de la calle 21, cercana al malecón, debieron pagar $5,000 por laborar durante los cinco días del Carnaval, es decir, el permiso les costó mil pesos diarios, pero de acuerdo con el testimonio de uno de los dueños, el pago "sí sale, pues está garantizado que llegue mucha gente a Progreso”.

Asimismo al iniciar los paseos carnavaleros salen a relucir más cobros para formar parte de la columna de carros alegóricos, y no todos aceptaron. Tal es el caso de Ronald Bolivar Celis Gómez, prestador de servicios que tiene dos carros turísticos, para que de servicio en los paseos y forme parte de la caravana de carros alegóricos tenía que pagar $5,000 por cada paseo.

Explicó que el servicio de paseo que presta por horacuesta $1,500, por cinco horas el costo es de $7,500, más los $5,000 de derechos que se tienen que pagar al Ayuntamiento, son $12,500, así que un cliente que le llamó para contratar sus servicios, finamente desistió.

“Una persona dueño de un restaurante me llamó, dijo que no habría problema para el recorrido con el carro turístico, porque como patrocinador aportó $100,000, así que no habría necesidad de pagar los $5,000 que pide (el Ayuntamiento), pero al final de cuentas no nos contrató”, detalló.