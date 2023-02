Ayuntamiento de Tizimín exhibe a ex empleada y aliada panista: ''No hay nada que reclamar''

TIZIMÍN.- El Ayuntamiento de Tizimín entregó su finiquito a una exempleada de corte panista, que acusó fue despedida sin justificación,

Reina Ruiz Molina, ex trabajadora social de la Comuna, señaló a este medio que había recibido su baja el 30 de diciembre pasado por motivos que ella desconocía.

Según la mujer, tras invitación que recibió del Partido Acción Nacional decidió apoyar la campaña de este partido en el municipio, pero hubo acuerdos con el alcalde Pedro Couoh Suaste que al final no se respetaron al iniciar la administración.

Como se informó, la afectada dijo que solo exigía que le finiquiten, pues ya sele había hecho dar varias vueltas al Palacio Municipal.

Por su parte el primer edil dijo que el despido de Reina Ruiz fue porque acumuló demasiadas faltas.

Ayuntamiento hace público un finiquito

Además, para sorpresa de muchos, en las redes del Ayuntamiento de Tizimín se publicó que la trabajadora ya recibió el finiquito y que ambas partes habían firmado de conformidad.

“En atención al asunto de la separación de funciones de la Sra. Reina Noemí Ruiz manejado en algunos medios de comunicación, informamos que ha quedado resuelto, a través de un acuerdo firmado por ambas partes, en el que el ayuntamiento otorgó un finiquito de compensación a la Sra. Reina por lo que no hay nada que reclamar", se lee en el comunicado.

Incluso se exhibe una fotografía del convenio de terminación de la relación laboral, misma que según describe el Ayuntamiento se hizo en presencia del tesorero Luis Alberto Vázquez Varguez.

Según la postura de la ex trabajadora no estuvo de acuerdo que la hayan expuesto en las redes sociales, pues hubo acuerdos ese día, de que no recurrirían a los medios para terminar en paz el conflicto laboral.