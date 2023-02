Conflicto por un predial en Sucilá; alcaldesa responde a polémico exedil

SUCILÁ.- Gabriela Pool Camelo, alcaldesa de este municipio, pide al exedil priista Diego Lugo Interián no desvirtuar la información respecto al pago del predial y aclara que en ningún momento se le ha negado cobrarle sus contribuciones municipales, si no lo que contempla la ley.

“Donde quedó su lema: 'Nadie por encima de la ley', ¿acaso solo lo dice dientes para afuera? Que no quiera burlar al pueblo, queriéndonos engañar”, expresó la señalada, respecto a las acusaciones que, como informamos, realizó Lugo Interián, quien asegura que en el Ayuntamiento le han negado su derecho ciudadano de pagar sus contribuciones.

Como se recordará, el polémico ex alcalde incluso amenazó con demandar a la Comuna con un juicio político.

Al respecto, Gabriela Pool acusa al quejoso de querer "pasarse de vivo", pues señala que en sus acusaciones no declaró que uno de sus predios es una zona comercial, por lo tanto no tiene el mismo valor catastral ya que no reporta la construcción que ya tiene actualmente.

Señala que al final, el impuesto es a beneficio del pueblo y lo justo es cobrarle lo que se debe.

Pide respeto a su persona y su cargo en Sucilá

Además, pidió al exedil dejar de ofenderla por tener una carrera técnica, pues insiste que un título no hace a la persona.

“Yo creo que merezco respeto y así como actúa solo busca que se le cierren las puertas” expresó.

Por su parte, el abogado Guillermo Ail Baeza -jurídico de la Comuna- dice que Lugo Interían mandó a su personal en tesorería a pagar el impuesto predial de 8 predios, entre ellos hay una que es un centro comercial donde incluso hay una gasolinera que está por abrir.

“Nosotros al advertir que los documentos que nos están exhibiendo únicamente amparan terrenos, y en base al artículo 7 de la ley de catastro, le dijimos que se tendría que realizar una visita al predio para medir y podamos cuantificar el monto y hacer el cobro”.

Exedil buscaría pagar lo mínimo por sus predios

“Actualmente si le hacemos el cobro como él lo está presentando pagaría 100 pesos por un centro comercial, no es proporcional, porque no tiene manifestada la construcción

“El pretende pagar, como estaba acostumbrado; 70 pesos, lo que no se nos hace justo, y como dice la ley en el artículo 7 que todos los propietarios una vez que hagan su construcción tienen la obligación de manifestarlo a los 45 días de que construyeron, él no lo ha hecho”.

“No le estamos negamos el pago, lo único que le pedimos es que nos proporcionara un correo para que fijemos las fechas, por que como son 8 predios pues se van a establecer horarios y días distintos, no tenemos el personal suficiente para hacer las mediciones en un solo día”.

“Si la información que está dando es verídica le hacemos el cálculo y si no, se hace lo que realmente debe pagar”.

En el caso de la planta de agua, el jurídico dijo que ahí hay dos cuestiones, pues tiene un contrato de agua potable como si fuera casa habitación, por lo que se le invitó que tiene que hacer su contrato de agua comercial, porque cuando era alcalde se otorgó un permiso como casa-habitación.

Además, advierte el abogado, ese predio no se le puede exhibir su licencia de funcionamiento porque está siendo objeto de un litigio que la autoridad no ha resuelto.