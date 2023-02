No le quieren cobrar el predial; polémico exedil acusa ''revanchismos'' en Sucilá

SUCILÁ.— El enfrentamiento político continúan entre el exalcalde priista Diego Lugo Interián y la actual presidenta municipal Gabriela Pool Camelo, panista.

El exedil denuncia que el Ayuntamiento estaría violentando a sus garantías individuales, pues se niegan a cobrarle sus contribuciones municipales establecidas en la ley.

Lugo explica que tiene varios predios en Sucilá y como “buen ciudadano” mandó a su secretaria a pagar el pasado 24 de enero, sin embargo le dicen que en ese momento no la podían atender en tanto no se consulte el valor catastral ya que el Ayuntamiento no tiene oficinas catastrales.

Cuando regresaron para preguntar por el avance y tras consultar con los abogados del Ayuntamiento, le informan que no podrá hacer los pagos.

“No hay motivo legal para que me lo impidan, si yo mismo le estoy presentando el valor catastral de cada predio”, expresa.

Acusa revanchismos políticos en Sucilá

Por si fuera poco, dice, al querer realizar otro pago por la licencia de funcionamiento de una purificadora de agua nuevamente se niegan a cobrarle en tanto no pague el impuesto predial.

“Lo único que me orillan es a demandarlos por juicio político, porque dentro de sus atribuciones está cobrarme. Es la primera autoridad burra que trata de esta manera al ciudadano, que la alcaldesa ya deje a un lado los revanchismos políticos”.

“¿Cuál es el tema, de qué les sirve que creen la ley de ingresos, qué es lo que les molesta, no creen que están violentando mis garantías individuales, porque como ciudadano yo estoy cumpliendo”.

“Dejen de confundir la presidencia municipal con la intendencia de una escuela que no es lo mismo, tal parece que solo saben chapear, barrer, pintar y poner coquitos; que se dediquen a trabajar y respetar mi derecho”.

“En Sucilá el único cambio que se ve, es el de la alcaldesa y de su familia que cobran en el ayuntamiento pues no hay otras mejoras”, dijo.