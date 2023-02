Alcalde de Tizimín responde a la ''comparsa'' de Morena

TIZIMÍN.— El alcalde Pedro Couoh Suaste responde a las acusaciones de sus opositores en torno al balance económico de la Feria de Reyes 2023 y les pide dejar de hacer circo con mentiras.

Como publicamos ayer, desde las redes sociales las regidoras priistas y el edil de Morena fijaron sus posturas tras el informe financiero que rindió Couoh e hicieron comparativos de los ingresos y las utilidades de la feria actual con la de 2020.

Uno se los principales señalamientos fue por el concepto de patrocinios pues en el informe que presentó el alcalde se dijo que hubo un ingreso de $818,299 mientras que en la última fiesta de la administración anterior, es decir en el 2020 se recibió 3.9 millones de pesos.

Al respecto el primer edil ofreció contestar el posicionamiento de los ediles contrarios precisando que efectivamente solo hubo casi 900 mil pesos en patrocinios por las nuevas políticas que tienen hoy en día las empresas cerveceras.

“En patrocinios efectivamente en 2020 se reportaron más de $3 millones y esta vez fue mucho menos, es ahí donde está la diferencia por que en aquel entonces todavía las empresas cerveceras daban mucho dinero

“Cuando yo fui alcalde hace 17 años, por adelantado, durante 10 años, la empresa cervecera entregó millón y medio de pesos al año, ese patrocinio fue aumentado hasta alcanzar alrededor de 3 millones que es lo que se reporta en el estado de cuenta que ellos presentan”.

“Cuando nosotros no recibimos ni un millón y no es porque no hayamos hecho una buena negociación, si no porque las políticas de las dos empresas cerveceras han cambiado”.

“La que patrocinó en su momento a la administración anterio llegó al punto de decir, no me interesa su feria, es decir que ni un peso ofreció, básicamente ahí está la diferencia y lo tengo por escrito como prueba”.

Couoh Suaste dice que otro tema del cual señalan los opositores son los ingresos por el recinto ferial donde ellos reportan 1 millón 955 mil pesos y la administración en turno 4.5 millones.

“Cuando dicen que aumentaron los cobros efectivamente es verdad y ahí está reflejado, tuvimos más del doble de ingresos por la venta de esos espacios, fueron 2 millones y medio de diferencia”.

“El tercer punto donde prefieren hablar de Ucrania y de la guerra de Rusia para no hablar de los gastos, nosotros tuvimos espectáculos todos los días de primer nivel, la gran mayoría gratuitos, por lo que fueron menos gastos”

“El mantenimiento que ellos reportan es similar al nuestro que este año, a pesar de que su dichoso mantenimiento no se refleja o no estaba reflejado en las condiciones en las que nosotros recibimos.

“Por qué no hablan de los gastos, porque saben que a pesar de ser una feria mucho más grande con mayores espectáculos tuvimos menos gastos que ellos”, pero es entendible que hayan explotado y tengan cólera porque se les cayó la estrategia que venían diciendo acerca de no tener ganancias”.

“Se les cayó su circo, prefieren hablar de Rusia y Ucrania para justificar la inflación galopante que vive nuestro país, así que la comparsa de Morena va a seguir hablando, es normal, no tiene de otra más que pretender armar estos circos, están mintiendo una vez más como el año pasado, cuando dijeron que habría muertos repartidos por todo Tizimín por la pandemia porque lo único que buscan es desacreditar una administración que está entregando resultados” expresó.— WENDY UCAN CHAN