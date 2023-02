“Exigen permiso” para pescar en el Muelle de Chocolate

Pescadores, vecinos y hasta turistas se quejan de que el Ayuntamiento de Progreso ahora exige tramitar una “tarjeta permiso” para practicar la pesca deportiva en el Muelle de Chocolate.

La inconformidad ciudadana contra la supuesta nueva exigencia municipal fue dada a conocer por usuarios de Facebook.

De acuerdo con las quejas que se comparten en esa red social, funcionarios del Ayuntamiento de Progreso exigen a progreseños y visitantes una “tarjeta de permiso para pesca deportiva en el Muelle de Chocolate”.

Pescadores y vecinos del mismo puerto dijeron que quien desee “tirar su cordel” en ese atracadero no lo podrá hacer si no tiene la tarjeta permiso municipal.

Algunos lamentaron que este nuevo requisito se implemente en pleno Carnaval, cuando muchos visitantes llegan al puerto, entre ellos aficionados a la pesca.

La supuesta exigencia municipal generó reacciones de usuarios de Facebook.

“Esperemos no esté terminando de cavar su tumba el rey Juliancito”, opinó el usuario que se identifica como Chapu Buso, en alusión al alcalde de Progreso, Julián Zacarías Curi.

“Eso es solo para sacarle dinero a la gente, esto ya no es Progreso como antes, que era libre para ir a pescar; ahora solo buscan explotar a los del pueblo”, opinó a su vez Alexis Sánchez Vargas.

Otros usuarios preguntaron “saben si se puede pescar en el Muelle de Chocolate”.

“Nueva ley: hay que sacar un permiso ahora para poder pescar en el Muelle de Chocolate, nueva ley del presi(dente municipal)”, respondió Rommel Alexander May Sosa.

Ante ello, Jorge Chi cuestionó si es serio lo del cobro y May Sosa replicó: “Así es, igual me sorprendió cuando me lo dijeron que tenía que acreditarse como pescador para que te dejen pescar en el Muelle de Chocolate”.

Otros opinaron que ante este inconveniente, irán a pescar en el muelle de Telchac Puerto.

Oficialmente, el Ayuntamiento de Progreso no ha informado que es necesario que los aficionados tengan una tarjeta permiso de pesca deportiva para el muelle turístico del puerto.

Los cobros legales

La Ley de Ingresos del Ayuntamiento de Progreso de 2023 no le autoriza hacer cobros a la gente que pesca en el Muelle del Chocolate.

En cuanto a la pesca, esta ley sí le autoriza a la Comuna para cobrar “por el uso de espacios públicos en (el muelle La Caleta (del puerto de abrigo de Yucalpetén)”.— Flor Estrella Santana