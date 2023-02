No tienen apoyo de la 4T

VALLADOLID.— Unos 200 campesinos de Campamento Hidalgo y Punta Laguna no cuentan desde hace años con ninguno de los apoyos del programa de Bienestar del gobierno de la llamada cuarta transformación (4T), debido a que oficialmente se desconoce a qué municipio pertenecen, pues aunque están en el ejido de Valladolid votan en Chemax.

Antonio Cupul Kuyoc, uno de los líderes de los campesinos de Campamento Hidalgo, recordó que en esa comunidad se cuenta con 135 hombres del campo, incluyendo a sus mujeres e hijos mayores de edad y unos 70 de Punta Laguna, quienes desde hace años votaban en esta ciudad, pero desde hace unos cinco años que decidieron hacerlo en el municipio de Chemax

Reconoció que han recibido apoyos oficiales del municipio vecino, sin embargo su decisión de cambio les trajo como consecuencia que no se les incluye en los programas de Bienestar como Sembrando el Futuro, Bienestar para el campo, becas para los estudiantes que viajan a Chemax casi todos los días a cursar secundaria y preparatoria, solo por mencionar algunos.

Agregó que los adultos mayores que desde hace años están en el ex programa del Procampo, hoy Bienestar para el Campo, son pocos, pero no han sido incluidos los hijos de los campesinos que ahora son adultos, incluso muchos se han casados y tienen hijos, de modo que la mayoría mantiene en el abandono el campo porque no reciben ningún apoyo.

De los 135 campesinos de la comunidad, el 70% viaja a la Riviera Maya para emplearse como albañil, obrero u otra actividad en los destinos turísticos, pero menos se dedican al campo, de modo que allí no hay ningún tipo de producción en el campo.

El otro 30 por ciento restante de los campesinos, se mantiene de algunos proyector turísticos como la cría de venado jabalí, incluso ofrece paseos por senderos de la comunidad a los pocos visitantes que llegan a la comunidad.

En el caso de los que viven en Punta Laguna, casi todos se mantienen y sobreviven con lo que obtienen del parador turístico de la Laguna, el cual es muy visitado por visitantes nacionales y extranjeros, pero también el campo está en el olvido en la comunidad.

El líder de los campesinos comentó que es importante que el gobierno federal, a través de sus colaboradores de los programas de Bienestar, volteen los ojos a esas dos comunidades de alta marginación, así como de otras rancherías de los alrededores para que se percaten de sus necesidades y los apoyen con sus programas, lo que frenaría de alguna manera la migración hacia la Riviera Maya, pasando serios peligros, pero lo más importante que se rescate el campo en esa región.— Juan Antonio Osorio