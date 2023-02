Se “piratean” turistas en Río Lagartos

RÍO LAGARTOS.— La competencia desleal que se vive en el puerto entre los prestadores de servicios comienza a repercutir en los turistas por el hostigamiento y acoso que reciben.

El problema no es nuevo, pues han sido constantes las confrontaciones por la disputa del turismo que llega y es acorralado desde que ingresan a Río Lagartos.

A pesar que hay un departamento en el ayuntamiento de turismo, no hay quien lo regule, al grado que últimamente han resultado perjudicados los visitantes.

El problema más reciente ocurrió hace un par de semanas cuando una pareja de extranjeros se fue a quejar en el Palacio Municipal luego que fueron estafados con un servicio incompleto.

A los turistas les vendieron desde la entrada del puerto, un tour por 1,800 pesos por los promotores turísticos también conocidos como “enganchadores” o “coyotes”, la pareja fue guiada hasta la orilla del malecón donde le entregaron a un lanchero el pasaje pero no cumplió las expectativas de los visitantes.

Molestos porque no era lo que esperaban fueron a quejarse en el Palacio Municipal pero nadie les pudo resolver el problema.

No es el único caso registrado en el puerto, pues últimamente pescadores han comenzado a incursionar en los servicios turísticos sin contar con los permisos oficiales, lo que para los promotores que están dados de alta representa una competencia desleal pues afirman que pagan más de 20 mil pesos para estar al día y son los más perjudicados.

Aunque son alrededor de 10 agrupaciones turísticas las formales, se han creado más sobre todo para estas temporadas, ya que cuando no hay pesca aparecen y enganchan al turista desde que llega a Río Lagartos.

Los prestadores de servicios explican que los “coyotes” regalan su trabajo por ganar su extra, ya que se dividen las ganancias con el lanchero, cobrando por un paquete $1,800, la mitad se les queda y la otra se la dan al que va a ofrecer el tour, es ahí donde surge el problema pues no pueden ofrecer el servicio completo pues no le es suficiente el combustible, además que no tienen los brazaletes que son el seguro del turista.

Según los promotores les ha pasado que después de asegurar un servicio por vía telefónica, cuando llegan los extranjeros se los quitan por los “enganchadores”.

Advierten que el problema aumentará en las próximas semanas con la temporada alta debido a la semana santa.— WENDY UCÁN CHAN

DiariodeYucatan