'Chocan' quema de Juan Carnaval y marcha contra el viaducto elevado en Progreso (VÍDEO)

PROGRESO.- La quema de Juan Carnaval programada por el Ayuntamiento resultó opacada por la "marcha fúnebre" que realizaron vecinos de la calle 82 que rechazan la construcción del viaducto elevado en esa arteria.

Los manifestantes llevaron al Palacio Municipal una "réplica" del puente, se pararon frente la sede de la Comuna y gritaron "no al viaducto, Progreso unido jamás será vencido".

Tres agentes de la Policía Ecológica que estaban en el escenario para la quema de Juan Carnaval intentaron evitar que los manifestantes continuarán su camino, pero luego se hicieron a un lado y los vecinos, pancartas en mano, se pararon en los bajos del Palacio Municipal y depositaron la "réplica" del viaducto.

Apagan las luces del Palacio Municipal

Las sillas colocadas par el evento carnestolendo todavía comenzaban a ocuparse cuando los manifestantes llegaron al Ayuntamiento, minutos antes de las 7 de la noche.

Ante los gritos de no al puente, no al viaducto y las pancartas desplegadas, personal del Ayuntamiento apagó las luces y dejó oscuro los bajos del edificio, ante la desaprobación de los manifestantes y asistentes al evento.

La construcción del viaducto elevado de Progreso podría comenzar el 15 de marzo

La marcha convocada por la Unión de Vecinos por la Defensa de sus Derechos, que preside Raymundo Santana Góngora, partió a las 6:30 p.m. de la calle 82 con 39. Los participantes iban vestidos de negro y llevaban velas y luces.

¿Qué signicaba la "réplica" del viaducto elevado de Progreso?

Los vecinos cargaron la "réplica" del viaducto elevado, que tenía figuras de camiones de carga cayendo sobre las casas.,

"Significa muerte para los que ahí viven, pues si un trailer cae ocurrirá una desgracia", explicó Raymundo Santana, quien encabezó la marcha.

La caminata fue sobre la calle 82, de la 39 hasta la 33, donde los policías estatales y municipales quitaron los conos que se colocaron en la esquina con la 33 por la quema de Juan Carnaval.

En la caminata participaron unas 250 personas, entre ellas la regidora priista Alhely Hernández Rivero, también vecina de la calle 82.

Gritos contra mujer que apoya el viaducto elevado en Progreso

Cuando apagaron las luces del Palacio Municipal una mujer que estaba sentada dijo “yo si apoyo al viaducto”, lo que le valió gritos de desaprobación.

#AlMomentouD83DuDEA8 Manifestantes irrumpen la quema de Juan Carnaval en Progreso; protestan contra la construcción del viaducto elevado. pic.twitter.com/UnNdhLgLq0 — Diario de Yucatán (@DiariodeYucatan) February 23, 2023

Unos 10 minutos después los manifestantes pasaron al centro del parque principal, donde Raymundo dijo:

"Respetamos el Carnaval , pero esta noche es la quema de Juan Carnaval y están quemando nuestros derechos. Por eso vecinos, es en defensa de nuestro patrimonio".

Testamento de Juan Carnaval, de los vecinos de la calle 82

"Nos vamos hasta el final, esto (la obra) no se va a hacer. Ahora se va a leer el testamento de Juan Carnaval (de los vecinos de la calle 82)”, y dijo lo siguiente:

Hay tristeza general, Progreso está de luto por la construcción de un viaducto sin importar el daño colateral.

Cuentan que Raymundo el temerario se enfrentó con las autoridades para evitar todos los males con la ayuda del vecindario.

Que se publique en el diario, dijo Juan Carnaval sin dilación, que los vecinos de la calle 82 no aceptarán negociación. Con una "réplica" del viaducto elevado que se planea construir en Progreso se realizó una nueva protesta contra la obra

Pues el proyecto no tiene justificación, es por eso que en este testamento dejo mi aliento para expresar mi condenación.

Condeno a las autoridades que con mentiras pretenden a las familias engañar con necedades. A mi hijo Julián le digo que si no apoya a los vecinos tendrá voto de castigo igual que todos los azulinos.

Que mi hijastro el Vila deje de buscar mamila y del tema del puente no quiera ser delincuente. Ya se acerca el 24 ¿Dónde están los candidatos que apoyan a los ciudadanos en sus alegatos?. A mis hijos de la calle 84 que no se olviden del teatro que pasaron con los ductos y ahora digan no al viaducto.

A mi hija regidora le prenderé una veladora para que después de esa encomienda el gobierno no la aprehenda.

Y ya para concluir a todos los involucrados desde las empresas concesionadas hasta las autoridades comisionadas les recuerdo que serán juzgados por no ser sensibles al llamado de todos los ciudadanos que hoy se sienten traicionados y olvidados y que por este conducto digan no al viaducto.