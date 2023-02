Herpetario para el zoo La Reina

TIZIMÍN.— El parque zoológico La Reina está por cumplir su 48 aniversario de fundación y con ello la inauguración de un nuevo herpetario.

Desde la cuenta de Facebook del alcalde Pedro Couoh Suaste se compartieron fotografías y el anuncio del encierro que tendrán los reptiles próximamente.

Antes de la remodelación, el parque tenía su propio herpetario con reptiles de la región, sin embargo ese espacio fue demolido y hoy es parte del área de juegos infantiles y zona botánica del zoológico.

Los reptiles incluso fueron puestos bajo resguardo en la zona cuarentenada hasta que en esta vez se les habilitó su propio encierro.

Según los encargados del parque fue a petición de los visitantes que se decidió volver a hacerlo con recursos municipales y adecuado a su hábitat.

Por el momento solo boas estarán en exhibición en espera que próximamente puedan tener a la vista otro tipo de especies.

El primer edil dijo que tentativamente el próximo martes 28 de febrero en el marco del 48 aniversario del zoológico se inaugure el herpetario.

Incluso preciso que es parte de los atractivos que se buscan tener en el zoológico como parte de los cambios que constantemente se hacen haciendo en el lugar.

El nuevo herpetario estará frente al área del trenecito.

También habrá un programa de actividades para el próximo martes para conmemorar el día.

En torno al tapir prometido, aún no hay noticias por parte de las autoridades municipales pues según indicaron siguen en las gestiones y en tanto no tengan fecha de su llegada no lo darán a conocer.— WENDY UCÁN CHAN